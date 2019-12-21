Итоги дня 20 декабря: Зеленский и Дуда, газовые переговоры и ликвидация игорного бизнеса

Президент Украины провел телефонный разговор со своим польским коллегой
Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа.
Нафтогаз и Газпром закончили очередной раунд газовых переговоров
В Нафтогазе рассказали о завершении еще одного раунда переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами.
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
В Берлине назвали очередной раунд газовых переговоров Киева и Москвы "первым большим шагом" на пути достижению принципиальной договоренности.
В ОПУ рассказали о достижении окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа.
В Украине массово закрываются игорные заведения
Арсен Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине.
Правоохранители остановили деятельность почти 5 тыс 300 игорных заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн, отработка продолжается.
Владимир Зеленский резко отреагировал на провал голосования легализации игорного бизнеса.
Монета в 5 гривен входит в оборот
Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 гривен.
Маас надеется на достижение мира на Донбассе
Глава МИД Германии считает, что война на Донбассе длится слишком долго.
ОГТСУ продолжает сотрудничать с Венгрией
Операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии - ОГТСУ и FGSZ - в пятницу подписали межоператорское соглашение о точках присоединения между странами, которое вступит в силу с 1 января 2020 года.
Президент дал напутствия новому послу Украины в США
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.
В МИД ответили Путину на слова об "исконно российских землях" в составе Украины
Министерство иностранных дел осудило заявления президента Владимира Путина об "исконно российских территориях" в составе Украины.
У Кучмы анонсировали скайп-конференцию по обмену заключенными
Скайп-конференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по обмену удерживаемыми лицами состоится 23 декабря.
Нападающий Динамо провалил допинг-тест
У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.
Меркушина завоевала бронзу в спринте
Украинка Анастасия Меркушина показала третий результат, завоевав бронзовую награду с одной незакрытой мишенью на стойке.
Результаты женского спринта по биатлону в Анси
Норвежская биатлонистка Тириль Екхофф выиграла в пятницу "золото" в спринерський гонке третьего этапа Кубка мира, который проходит во французском городе Анси.
Микель Артета возглавил Арсенал
Бывший ассистент Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета стал главным тренером лондонского "Арсенала".
Ушла из жизни французская актриса Клодин Оже
В Париже в возрасте 78 лет умерла французская актриса и модель Клодин Оже.
Кристофер Нолан получил рыцарский Орден Британской империи
Известный английский режиссер Кристофер Нолан удостоился получить орден Британской империи от принца Уильяма.
Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская презентовали свою рождественскую открытку
Представители королевской семьи один за другим представляют свои рождественские открытки
Глобальное потепление теперь можно отслеживать онлайн
Американские ученые из MIT, Ventana Systems и Climate Interactive создали онлайн-программу, показывающая влияние различных факторов на глобальное потепление.
Грета Тунберг попала в список лучших ученых года
16-летняя школьница и экоактивистка попала в список лучших ученых года по версии журнала Nature.