Итоги дня 20 декабря: Зеленский и Дуда, газовые переговоры и ликвидация игорного бизнеса

Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа .

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Нафтогаз и Газпром закончили очередной раунд газовых переговоров

В Нафтогазе рассказали о завершении еще одного раунда переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами.

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

В Берлине назвали очередной раунд газовых переговоров Киева и Москвы "первым большим шагом" на пути достижению принципиальной договоренности.

В ОПУ рассказали о достижении окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа.