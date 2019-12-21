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Задержанного блогера Гайворонского депортируют "с территории РФ"

Задержанного блогера Гайворонского депортируют "с территории РФ"
01:30 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Блогера Евгения Гайворонского могут депортировать в "ДНР".

Суд в аннексированном Крыму 20 декабря постановил депортировать ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России".

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

"Принудительное выдворение с территории России. Сейчас он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, расположенный в Краснодарском крае РФ. Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", – рассказал адвокат.

Как отмечается, Ладин выдвинул предположение: поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, "как бы его не депортировали в "ДНР".

При этом уточняется, что пока подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма нет.

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Напоминаем, в ноябре 2019 года "суд" в Крыму оштрафовал Гайворонского на 30 тысяч рублей (более 11 300 грн) за заметку, которую журналист, по версии полиции, опубликовал у себя на странице в Facebook, где "в неприличной форме, с использованием ненормативной лексики" дал оценку президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее, 26 марта 2019 года подконтрольный России "мировой суд" в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения - употребление наркотических веществ без назначения врача. Кроме того, его обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Блогер назвал обвинения в употреблении наркотиков "бредом".

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Крым, РФ, Блогер, Евгений Гайворонский.
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