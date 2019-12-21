Коваль: Возрастного ценза на участие в теробороне не будет

Новости Украины:Михаил Коваль рассказал о критериях отбора в территориальную оборону.

К участию в подразделениях территориальной обороны будут привлекать граждан от 16 лет до преклонного возраста. Об этом в интервью АрміяInform рассказал первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

“Территориальная оборона будет включать в себя как юношей и девушек в возрасте от 16 лет, так и людей преклонного возраста. Очень преклонного. Возрастных цензов фактически не будет существовать. Мы это продумываем. И форму одежды, и даже клятву бойца теробороны - она будет отличаться от военной присяги”, - отметил Коваль, добавив, что обязательно будут привлекаться офицеры и сержанты, которые уволились в запас и имеют большой опыт.

Первый замсекретаря СНБО также сообщил, что структура теробороны сейчас дорабатывается с учетом опыта Польши, Эстонии и Литвы.

“Сейчас будем проводить планирование. Но костяк нашего решения, что будем делать в перспективе - уже проработан. Гарантирую, что у нас будет мощная территориальная оборона, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом”, - рассказал Коваль.

Он также сообщил, как решается численности подразделений теробороны в разных регионах: “В таком городе, как Киев, будет две бригады... Ведь у нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать более мощную организацию. Еще раз замечу: сейчас эти вопросы прорабатываем. Думаю, что за месяц-полтора я смогу подробно рассказать об этих и других моментах”, - пообещал Коваль.

Относительно обеспечения подразделений теробороны вооружением и военной техникой, он подчеркнул, что пока не будет разглашать эту информацию, однако работа в данном направлении тоже ведется.