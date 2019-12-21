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Хищение 4 миллионов: экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении

Хищение 4 миллионов: экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении
19:16 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Бывшего топ-чиновника Минобороны подозревают в завладении 4 миллионами ГП "Антонов".

Экс-начальнику 615 военного представительства Минобороны сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Чиновник подозревается в завладении почти 4 миллионами гривень средств ГП "Антонов"", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины, а досудебное расследование - следственным управлением ГУ Нацполиции г. Киев.

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Отмечается, что 20 декабря 2019 года бывшему начальнику 615 военного представительства Министерства обороны сообщено о новом подозрении и изменении ранее объявленного. Действия полковника квалифицировали по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, среди которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

Следствием установлено, что начальник 615 военного представительства МОУ в период с 2009 по 2017 год путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами ГП "Антонов" в сумме более 4 миллионов гривень. В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП "Антонов" с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения.

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Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за них средства присваивал и использовал на собственные нужды.

Сейчас стороне защиты сообщено об окончании досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам. Военной прокуратурой Киевского гарнизона принимаются также меры по возмещению материального ущерба, причиненного уголовными преступлениями. Подготовлен соответствующий гражданский иск.

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Киев, Минобороны, Антонов, Военная прокуратура.
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