Итоги дня 21 декабря: Газовые переговоры и санкции против "Северного потока 2"

Россия до конца 2019 года выплатит Украине около 3 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о результатах переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.
Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.
Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".
Новый иск НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже на 12 млрд долларов будет отозван, в случае заключения контракта на транзит газа.
Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.
Долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд не включен в договоренности по транзиту газа.
Вице-премьер РФ говорит, что "Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза".
Алексей Оржель заявил, что достигнутое между Украиной и Россией соглашение касательно газового вопроса, дает надежду на дальнейшее снижении цены на газ.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривни в связи с достижением договоренностей с РФ.
Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно
Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний.
Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
В России заявляют, что продолжат реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции.
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