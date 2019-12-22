Итоги дня 21 декабря: Газовые переговоры и санкции против "Северного потока 2"

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Россия до конца 2019 года выплатит Украине около 3 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о результатах переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России.

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Подписание контракта на транзит газа между Украиной и Россией должно состояться до 1 января 2020 года.

Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".

Новый иск НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже на 12 млрд долларов будет отозван, в случае заключения контракта на транзит газа.

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд.

Долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд не включен в договоренности по транзиту газа.

Вице-премьер РФ говорит, что "Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза".

Алексей Оржель заявил, что достигнутое между Украиной и Россией соглашение касательно газового вопроса, дает надежду на дальнейшее снижении цены на газ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает укрепления обменного курса гривни в связи с достижением договоренностей с РФ.