Пристайко: Поездки по загранпаспортам в РФ дают дополнительные гарантии

Новости Украины:Вадим Пристайко: Введение загранпаспортов на въезд на территорию РФ даст дополнительные гарантии.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что введение заграничных паспортов на въезд на территорию Российской Федерации даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал Пристайко в микроблоге Твиттер.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - добавил Пристайко.