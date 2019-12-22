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22 декабря - приметы и обряды в День Анны Зимней (Темной)

22 декабря - приметы и обряды в День Анны Зимней (Темной)
07:54 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Анна Зимняя - день в народном календаре у славян, приходящийся на 22 декабря.

Традиции 22 декабря

Считалось, что в день зачатия Пресвятой Богородицы начинается настоящая суровая зима. В этот день беременные женщины должны были соблюдать строгий пост (в другие дни они от поста освобождаются), избегать любых ссор и неприятностей, не попадаться на глаза калекам и инвалидам. Были и другие запреты: нельзя разжигать огонь, вязать, вышивать, чтобы случайно не навредить будущему ребенку — считалось, что разжигаемый в этот день огонь может оставить красную отметку на тельце ребенка, запутавшиеся нитки скручивают его пуповину, а убогие и уродливые люди, которых увидела его мать, могут передать малышу свои увечья.

Беременность считалась двойственным состоянием. С одной стороны, женщине в этом состоянии ни в чем нельзя было отказать, она могла вылечить от бесплодия, потушить пожар и вызвать дождь. С другой — беременность считалась состоянием нечистым, от такой женщины могла исходить опасность, поскольку у нее есть сразу две души и она стоит на пороге между миром человеческим и миром духов. Защитить еще не родившегося ребенка должны были многочисленные запреты.

Беременной женщине нельзя было посещать места, которые считались нечистыми, — строящийся дом или мельницу, выходить за порог после захода солнца, стоять на меже или на перекрестке. В ее присутствии нельзя было кричать, чтобы не напугать малыша. Ей нельзя было есть сдвоенные или сросшиеся плоды, чтобы не родить близнецов — такие дети считались несчастными, поскольку у них была одна судьба на двоих.

Обычаи дня 

На Руси считали, что с этого дня зима окончательно устанавливается. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодная. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились красному солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась, и наступили теплые деньки. Верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Люди подражали ему: гасили пламя в домах, а потом заново его добывали.

Праведной Анне молились при бесплодии. К иконе Богоматерь "Нечаянная радость" обращались с просьбой избавить от душевных недугов, об искуплении грехов, при глухоте.

Беременным женщинам в этот день было принято поститься. Нельзя было выполнять какую-либо работу, разжигать огонь, выходить из дома. Беременные просили у Всевышнего: "Распростай, Господи, легко!".

22 декабря пчеловоды считали своим праздником. После утренней службы они шли в омшаники, где располагались улья. Шевелили каждый улей и читали специальный заговор. Согласно поверьям, такой ритуал помогал в следующем году получить много меда.

В этот день без особой надобности из дома старались не выходить. Верили, что вечерами дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.

Знаменательные события в истории: 22 декабря 2019 года

Приметы

Солнце — на лето, зима — на мороз.

Опока (кружевина) на деревьях на зачатие Анны — к урожаю.

Анна зиму устанавливает окончательно.

Зима силу набирает, а солнце на весну поворачивает.

Снег в буграх — к урожаю.

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