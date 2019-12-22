"Мы благодарны вам за ваш труд": Гончарук поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Новости Украины:Гончарук пожелал работникам энергетической отрасли успехов и вдохновения.

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

Поздравление размещено на Правительственном портале.

"Поздравляю с Днем энергетика! Стране нужна энергия для движения в уверенное и успешное будущее. Вы ежедневно обеспечиваете наши дома и предприятия светом и теплом. Мы благодарны вам за ваш труд!" - отметил глава правительства.

День энергетика отмечается в Украине 22 декабря.

Напомним, Минэкономики предлагает на законодательном уровне определить признаки трудовых отношений.