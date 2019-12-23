Итоги дня 22 декабря: Ханука, выборы в ОТГ и разгром "Милана"

2 В воскресенье, 22 декабря, стартовали первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах. В 86 объединенных территориальных громадах прошли первые местные выборы. Во время голосования, полиция работала в усиленном режиме. Явка избирателей на первых местных выборах 22 декабря 2019 года существенно отличается. По состоянию на 12:00 она составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15 часов - от 14% до 54%.

3 Начинает действовать соглашение о безвизе еще с одной страной Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает девяноста дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

4 Оккупанты пять раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий. Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.

5 В матче 17-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимала "Милан". Встреча прошла на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

6 Лацио сумело второй раз за месяц обыграть Ювентус. На стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

7 Дубль экс-игрока Шахтера принес победу команде Фрэнка Лэмпарда. В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Лондонское дерби прошло на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

8 Ломаченко назвал предварительную дату боя с Лопесом Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко прокомментировал организационные нюансы боя с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

9 Аяксу покорилось уникальное достижение В завершающемся году амстердамский Аякс выиграл чемпионат Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

10 Forbes назвал главу Amazon Джеффа Безоса миллиардером-неудачником года. Американский журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров, которые стали главными неудачниками 2019 года. Это люди, потерявшие больше всего денег.

11 Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года. Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

12 Скандального певца Игги Попа наградят "Грэмми" за вклад в историю звукозаписи. Американский рок-исполнитель Игги Поп станет обладателем специальной премии "Грэмми" за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.

13 CST-100 Starliner приземлился в Нью-Мексико Корабль завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.