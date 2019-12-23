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"Воздушный щит": в Генштабе озвучили основной приоритет развития ВСУ

"Воздушный щит": в Генштабе озвучили основной приоритет развития ВСУ
14:15 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины:Генштаб ВСУ назвал основным приоритетом сдерживание российских ВКС.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что с началом российской агрессии основным приоритетом является наращивание "противовоздушного щита" для сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

"В Воздушных силах количество и масштабы мероприятий боевой подготовки растут ежегодно", - говорится в сообщении.

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С началом российско-украинской войны основным приоритетом стало наращивание боевых возможностей подразделений ПВО.

"Особенно это касается зенитных ракетных войск – основы "противовоздушного щита" страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил", - отметили в Генштабе и добавили, что боевая подготовка зенитных ракетных войск в последние пять лет кардинально изменилась.

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"Значительно вырос оборонный бюджет Украины. Это позволило привлечь личный состав к полноценной боевой подготовке с выполнением практических боевых стрельб. Ежегодно интенсивность таких тренировок возрастает, привлекается больше вооружения, увеличились и пуски ракет", - говорится в сообщении.

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Россия, ВСУ, Зенитные войска.
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