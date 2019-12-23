Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.12. – 22.12.2019)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 16 по 22 декабря 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

16.12.2019 – 22.12.2019

Привітання з Миколаєм

День святого Николая 2019 отмечается по традиции 19 декабря. Он является волшебным временем дарить подарки и загадывать желания.

Зимове сонцестояння

Ночь с 21 на 22 декабря самая длинная и одна из самых магических ночей в году.

Мопс умер

Умер известный стример и зэк-блогер Мопс дядя Пес.

Ведьмак

"Ведьмак" от Netflix получил свои первые оценки.

Операция колибри

Новенька

Война за отель

Папик

Пасха 2020

Мандалорец

"Мандалорец": опубликован новый тизер сериала по мотивам "Звездных войн" (Видео)

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Роман Зозуля

Украинский футболист Роман Зозуля подвергся оскорблениям во время матча Сегунды против Райо Вальекано. Рефери принял решение не продолжать матч после перерыва, поэтому Райо Вальекано и Альбасете не вышли на второй тайм.

Моргенштерн

Ирина Федишин

Билли Айлиш

Марьяна Ро

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Операция “Колибри”

В украинский прокат появился фильм "Операция "Колибри".

Джуманджи: Новый уровень

Холодное сердце 2

Звёздные войны: Скайуокер. Восхождение

Один дома

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Ведьмак

"Ведьмака" уже можно посмотреть на Netflix.

Новенька

Кухня. Война за отель

Папік

Мандалорец

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