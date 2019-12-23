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Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.12. – 22.12.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.12. – 22.12.2019)
15:57 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 16 по 22 декабря 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

16.12.2019 – 22.12.2019

Привітання з Миколаєм

День святого Николая 2019 отмечается по традиции 19 декабря. Он является волшебным временем дарить подарки и загадывать желания.

Зимове сонцестояння

Ночь с 21 на 22 декабря самая длинная и одна из самых магических ночей в году.

Мопс умер

Умер известный стример и зэк-блогер Мопс дядя Пес.

Ведьмак

"Ведьмак" от Netflix получил свои первые оценки.

Операция колибри

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Война за отель

Папик

Пасха 2020

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"Мандалорец": опубликован новый тизер сериала по мотивам "Звездных войн" (Видео)

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Роман Зозуля

Украинский футболист Роман Зозуля подвергся оскорблениям во время матча Сегунды против Райо Вальекано. Рефери принял решение не продолжать матч после перерыва, поэтому Райо Вальекано и Альбасете не вышли на второй тайм.

Моргенштерн

Ирина Федишин

Билли Айлиш

Марьяна Ро

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Операция “Колибри”

В украинский прокат появился фильм "Операция "Колибри".

Джуманджи: Новый уровень

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"Ведьмака" уже можно посмотреть на Netflix.

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Кухня. Война за отель

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Google, Гугл, Роман Зозуля, Гугл тренды, Мандалорец, День Святого Николая 2019.
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