"Достичь 95%": Минздрав поставил амбициозную задачу по вакцинации

Новости Украины:В МОЗ планируют вакцинировать 95% украинцев за годы работы текущего правительства.

В Министерстве здравоохранения планируют за годы работы действующего правительства повысить уровень охвата вакцинацией населения до 95%.

Об этом на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Это амбициозно, но мы хотим за эти 5 лет работы правительства достичь 95% - это та цель, достигнув которой мы сможем говорить о том, что наши граждане живут в безопасной среде", - отметила она.

По словам руководителя Минздрава, до конца года в каждой области будут созданы региональные центры общественного здоровья, в которых будут организованы отделения иммунопрофилактики, а специалисты этих отделений будут заниматься планированием и мониторингом уровня охвата вакцинацией населения.

Как отметила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИД Лада Булах, пока комитет совместно с Минздравом и Центром общественного здоровья работает над двумя планами иммунизации населения Украины.

"Первый - оперативный - двухлетний ... цель которого оставление на таком же качественном уровне охват иммунизацией населения Украины и агрессивно бороться с фейками и стереотипами об иммунизации. Второй - десятилетний план по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, который Украина будет иметь для того, чтобы упорядочить систему закупки вакцин, их логистику, хранение, холодовой режим, коммуникацию с пациентами, обучение семейных врачей к мотивации населения к иммунизации", - рассказала она.

Булах добавила, что комитет вместе с представителями образовательного комитета ВР и Министерства образования и науки и представителями комитета правовой деятельности инициировал рабочую группу для того, чтобы пересмотреть последствия за отказ от вакцинации, который пока не регулируется законодательством.

"Каждый из украинцев должен нести административную или гражданскую, или как минимум моральную ответственность. В этой системе не может существовать произвольное и бытовое толкование необходимости прививки своему ребенку и себе самим. Конечно, это можно частично решить благодаря коммуникации и мотивации людей к вакцинации, но по опыту других стран и предыдущему украинскому опыту - отсутствие ответственности в контексте юридического поля формирует беспочвенными отказ от прививки, потому что человек не осознает, что это не только проблемы ее семьи, а всей системы здравоохранения. Ведь коллективный иммунитет может быть защищен только в случае охвата прививками 95% населения. А когда каждый из нас может по своему усмотрению отказываться от прививок - этого иммунитета страна никогда не достигнет", - подчеркнула народный депутат.