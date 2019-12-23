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"Достичь 95%": Минздрав поставил амбициозную задачу по вакцинации

"Достичь 95%": Минздрав поставил амбициозную задачу по вакцинации
16:56 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МОЗ планируют вакцинировать 95% украинцев за годы работы текущего правительства.

В Министерстве здравоохранения планируют за годы работы действующего правительства повысить уровень охвата вакцинацией населения до 95%.

Об этом на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Это амбициозно, но мы хотим за эти 5 лет работы правительства достичь 95% - это та цель, достигнув которой мы сможем говорить о том, что наши граждане живут в безопасной среде", - отметила она.

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По словам руководителя Минздрава, до конца года в каждой области будут созданы региональные центры общественного здоровья, в которых будут организованы отделения иммунопрофилактики, а специалисты этих отделений будут заниматься планированием и мониторингом уровня охвата вакцинацией населения.

Как отметила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИД Лада Булах, пока комитет совместно с Минздравом и Центром общественного здоровья работает над двумя планами иммунизации населения Украины.

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"Первый - оперативный - двухлетний ... цель которого оставление на таком же качественном уровне охват иммунизацией населения Украины и агрессивно бороться с фейками и стереотипами об иммунизации. Второй - десятилетний план по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, который Украина будет иметь для того, чтобы упорядочить систему закупки вакцин, их логистику, хранение, холодовой режим, коммуникацию с пациентами, обучение семейных врачей к мотивации населения к иммунизации", - рассказала она.

Булах добавила, что комитет вместе с представителями образовательного комитета ВР и Министерства образования и науки и представителями комитета правовой деятельности инициировал рабочую группу для того, чтобы пересмотреть последствия за отказ от вакцинации, который пока не регулируется законодательством.

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"Каждый из украинцев должен нести административную или гражданскую, или как минимум моральную ответственность. В этой системе не может существовать произвольное и бытовое толкование необходимости прививки своему ребенку и себе самим. Конечно, это можно частично решить благодаря коммуникации и мотивации людей к вакцинации, но по опыту других стран и предыдущему украинскому опыту - отсутствие ответственности в контексте юридического поля формирует беспочвенными отказ от прививки, потому что человек не осознает, что это не только проблемы ее семьи, а всей системы здравоохранения. Ведь коллективный иммунитет может быть защищен только в случае охвата прививками 95% населения. А когда каждый из нас может по своему усмотрению отказываться от прививок - этого иммунитета страна никогда не достигнет", - подчеркнула народный депутат.

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Минздрав, Вакцинация, Зоряна Скалецкая.
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