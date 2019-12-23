"Есть конкретные результаты": ТКГ провела заседание по теме обмена удерживаемыми

Новости Украины:В России говорят о согласовании обмена удерживаемыми лицами.

Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца текущего года.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов.

В частности, он сказал, что контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции. Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом", - сказал Грызлов.

Он добавил, что "обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты".

Как сообщалось, ранее на сегодня была анонсирована скайп-конференция участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по обмену удерживаемыми лицами.