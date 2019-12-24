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Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать

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Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
12:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Этот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в Украине.

Первое упоминание о Рождестве относится в первой половине IV века. Согласно библейским писаниям, восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение святого младенца Иисуса Христа - Сына Божьего.

По преданию, он появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. Ангелы возвестили пастухам, что на свет пришел Спаситель, и те отправились в пещеру поклониться новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Христу свои дары.

Считается, что именно эта историческая сцена символизирует католическое Рождество. Ее представляют в храмах и церквях из деревянных, металлических или керамических фигур.

Приметы на католическое Рождество

Если перед Рождеством будет метель, то листва на деревьях весной появится рано.

Если 25 декабря будет тепло, то весна будет холодная.

Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.

Если на Рождество выпадет снег – год будет удачным.

Что нельзя делать на католическое Рождество

На Рождество запрещается любая работа по дому, нельзя также шить и вязать. Считается, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.

Нельзя ходить на охоту. В старину верили, что такой охотник замерзнет насмерть или станет жертвой того, на кого охотится.

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Не рекомендуется экономить на празднике. Чем больше будет потрачено денег на стол, тем богаче будет следующий год.

Нельзя садиться за стол в ношенной одежде. Если хотите, чтобы в будущем году преследовала удача - выбирайте все новое или свежее.

Не рекомендуется надевать на празднование одежду черного цвета, иначе не миновать беды.

Нельзя спорить, ругаться и сквернословить, особенно членам семьи. Считается, что если на Рождество возникнет ссора, то следующий год пройдет в склоках.

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