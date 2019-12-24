В Украине приравняют электронные сигареты к табачным

Новости Украины:Электронные сигареты и новейшие табачные изделия в Украине приравняют к другим табачным средствам.

Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал во вторник на своем Telegram-канале.

"Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам,"- сказано в сообщении.

Правительство также предложило распространить ограничения по рекламе на электронные сигареты и новейшие табачные изделия и запретить "электронное" курение в общественных местах.

Что собираются сделать с электронными сигаретами:

Электронные сигареты и другие табачные изделия для электрического нагрева приравняют к другим табачным средствам.

Оборот таких сигарет должен регулироваться с законодательством Украины.

Электронных сигарет будут касаться ограничения по рекламе.

Курение электронных сигарет запретят в общественных местах

"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", –подытожил Гончарук.

Гончарук пояснил, что это "европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий".