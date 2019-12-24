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В Украине приравняют электронные сигареты к табачным

В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
13:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Электронные сигареты и новейшие табачные изделия в Украине приравняют к другим табачным средствам.

Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал во вторник на своем Telegram-канале.

"Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам,"- сказано в сообщении.

Правительство также предложило распространить ограничения по рекламе на электронные сигареты и новейшие табачные изделия и запретить "электронное" курение в общественных местах.

Что собираются сделать с электронными сигаретами:

  • Электронные сигареты и другие табачные изделия для электрического нагрева приравняют к другим табачным средствам.
  • Оборот таких сигарет должен регулироваться с законодательством Украины.
  • Электронных сигарет будут касаться ограничения по рекламе.
  • Курение электронных сигарет запретят в общественных местах

"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", –подытожил Гончарук.

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Гончарук пояснил, что это "европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий".

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Кабмин, Сигареты, Табак, Электронные сигареты, Алексей Гончарук, Табачные сигареты.
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