В Украине приравняют электронные сигареты к табачным

Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал во вторник на своем Telegram-канале.
"Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам,"- сказано в сообщении.
Правительство также предложило распространить ограничения по рекламе на электронные сигареты и новейшие табачные изделия и запретить "электронное" курение в общественных местах.
Что собираются сделать с электронными сигаретами:
"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий", –подытожил Гончарук.
Гончарук пояснил, что это "европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий".