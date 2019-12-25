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Суд оставил Дубневича с браслетом и без заграничного папорта

Суд оставил Дубневича с браслетом и без заграничного папорта
01:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Действия процессуальных обязанностей продлены до 22 февраля 2020 года.

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"Во вторник, 24 декабря 2019 года, Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого продлил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия процессуальных обязанностей продлены до 22 февраля 2020 года. Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении народного депутата Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте.

По версии следствия, парламентарий лоббировал выделение средств из бюджета АО «Укрзализныця» на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления составляли, согласно экспертизе, более 93 млн грн.

2 ноября ВАКС избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога 100 млн грн.

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Уже 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения на заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривень. По Дубневича внесли залог 8 ноября, в тот же день он вышел из СИЗО.

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