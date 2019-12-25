Новолуние 26 декабря: что категорически нельзя делать в этот день

Новости Украины:Новолуние пройдет в созвездии Козерога, что сильно влияет на энергетику этих суток, ведь Земная стихия находится в дисгармонии с Луной.

Каждое Новолуние — это особое время, когда энергетика пространства меняется. 26 декабря, во время обновления Луны, нужно быть осторожными и прислушиваться к рекомендациям астрологов, чтобы исключить проблемы и неприятности.

Новолуние в конце 2019 года будет сопровождаться солнечным затмением, а значит, увеличивается риск развития нежелательных событий. Эксперты рекомендуют познакомиться с особенностями этого дня, чтобы скорректировать планы и обойти препятствия стороной.

Что нельзя делать в Новолуние 26 декабря

Менять планы. Резкая смена приоритетов может весьма навредить будущему, а значит, в день Новолуния лучше придерживаться выбранной ранее тактики. Безусловно, события порой развиваются не по плану, однако если есть возможность, астрологи рекомендуют настаивать на своем.

Откладывать дела. В день Новолуния не стоит переносить на другое время то, что запланировано именно на это число. Своевременное выполнение поставленных задач убережет от многих неприятностей в дальнейшем и неплохо сэкономит время. Нельзя также отказываться от выполнения данных обещаний.

Невнимательно относиться к состоянию здоровья. В день Новолуния рисковать собственным самочувствием не стоит, ведь до нового года остается совсем немного времени. Одеваться следует по погоде, не забывать про отдых и пополнение запасов витаминов. В это время профилактика будет лучшим способом избежать простудных заболеваний и не выйти из строя, когда так нужно работать и завершать дела.

Конфликтовать. Любые споры в такой неординарный день могут стать причиной обострения конфликтной ситуации. Выяснять отношения в этот день захочется многим, однако потакать импульсивным порывам не стоит. Освободиться от стресса и дурного настроения лучше всего с помощью активных физических нагрузок.

Что можно делать в день Новолуния

Обновлять энергетику. На стыке 2019 и 2020 годов лучше всего оставить за спиной прошлое и все, что причиняло боль, а также мешало развитию. В день Новолуния можно избавиться и от вредных привычек, если задаться целью и не сворачивать с пути.

Заботиться о близких. Родственные связи важно укреплять, а не разрушать, поэтому в день Новолуния важно прислушиваться к потребностям тех, кто дорог сердцу. Тактичность и умение слушать помогут справиться с любыми разногласиями и найти компромиссы.

Преображать пространство. Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую, и в день Новолуния можно заняться украшением дома. Праздничное настроение будет хорошим стимулом для завершения дел, а также поможет не обращать внимание на мелкие неурядицы.

Исполнять желания. Во время Новолуния и солнечного затмения мысли материальны, а значит, их можно направить в нужное русло. Можно не только исполнить свою заветную мечту, но и помочь близким.

В день Новолуния удача будет на стороне тех, кто не торопится с выводами и умеет ждать подходящего момента для активных действий. Обойти стороной неприятности не составит труда, если перестать потакать эмоциям и научиться сдерживаться. Такой контроль станет лучшей тактикой, ведущей к успеху.