Полиция открыла дело после того, как пророссийских журналистов выгнали из Апелляционного суда

Новости Украины:В правоохранительные органы обратилось трое журналистов с заявлениями на действия активистов у стен Апелляционного суда.

Полиция открыла уголовное производство по факту событий, которые произошли 24 декабря в Апелляционном суде Киева.

В полиции заявили, что данные действия имеют признаки насилия или угрозы насилия в отношении журналистов. В данный момент в полицию с заявлениями обратились трое журналистов. Следователи внесли их заявления в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Такое противоправное поведение в отношении журналистов является недопустимым. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", — заявили в Нацполиции.

Как сообщалось ранее, общественные деятели вытолкали из зала суда журналистов издания "Шарий. net" Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, которые пришли на рассмотрение апелляции Юлии Кузьменко. После этого, уже на улице, активисты заставили Дмитрия Кучера прокричать антироссийские лозунги и сказать, что Крым - это Украина.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.