Скачать
Среда, 25.12.2019
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)
В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)
Джошуа задумывается о бое в Африке
Джошуа задумывается о бое в Африке
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

Полиция открыла дело после того, как пророссийских журналистов выгнали из Апелляционного суда

Полиция открыла дело после того, как пророссийских журналистов выгнали из Апелляционного суда
16:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В правоохранительные органы обратилось трое журналистов с заявлениями на действия активистов у стен Апелляционного суда.

Полиция открыла уголовное производство по факту событий, которые произошли 24 декабря в Апелляционном суде Киева. 

В полиции заявили, что данные действия имеют признаки насилия или угрозы насилия в отношении журналистов. В данный момент в полицию с заявлениями обратились трое журналистов. Следователи внесли их заявления в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Такое противоправное поведение в отношении журналистов является недопустимым. На все такие случаи полиция будет оперативно реагировать в рамках действующего законодательства", — заявили в Нацполиции.

Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека

Как сообщалось ранее, общественные деятели вытолкали из зала суда журналистов издания "Шарий. net" Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, которые пришли на рассмотрение апелляции Юлии Кузьменко. После этого, уже на улице, активисты заставили Дмитрия Кучера прокричать антироссийские лозунги и сказать, что Крым - это Украина. 

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Апелляционный суд, Апелляция, Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Юлия Кузьменко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
02 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
03 Сегодня отмечают католическое Рождество
04 Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
05 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Папа Римский призвал к миру в Украине
Папа Римский призвал к миру в Украине
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь