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Украинские спасатели получили технику из Китая (Видео)

Украинские спасатели получили технику из Китая (Видео)
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Китайская сторона передала ГСЧС Украины техники на сумму свыше 300 миллионов.

Китай передал украинским подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 52 единицы техники на сумму около 318 млн гривен.

Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сегодня представители Украины и Китая подписали акт передачи техники.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Китай уже второй раз передает технику Украине.

В частности, украинским подразделениям ГСЧС переданы 52 единицы техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней (около 318 млн гривен). Уже в ближайшее время, после прохождения обучения, ее направят в регионы.

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"Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководство Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень пригодилась нашим специалистам. Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая поступает из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", - отметил Аваков.

Среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Эти 52 единицы техники очень необходимы для нашей службы. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы. Предыдущая партия техники, которую мы получили, постоянно используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций или для их предупреждения", - сказал Чечеткин.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй сказал, что он завершает свою каденцию в должности посла в Украине и поэтому, передача техники замечательный последний аккорд.

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В МВД напомнили, что в 2016 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, КНР передала Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним. Среди техники - автокраны, бульдозеры, экскаваторы, пикапы, дизельные генераторы и водяные насосы.

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Китай, МВД, Спецтехника, Арсен Аваков, ГСЧС.
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