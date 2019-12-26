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Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора

Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка говорит, что зарплаты в Офисе генпрокурора возрастут на 70 процентов.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса генпрокурора вырастут на 50-70%. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Рябошапки, зарплаты у прокуроров увеличатся, но их штатная численность уменьшится.

"Благодаря правительства зарплаты прокуроров существенно повышаются - от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы", - сказал он.

Однако, по словам Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы. Однако это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", - отметил генпрокурор.

Также, по словам Рябошапки, предусмотрено, что в обновленном Офисе генпрокурора будут совсем другие система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

"По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки будут применяться и премирование, и бонусы. То есть, не так свободно, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы", - сказал Рябошапка.

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Как сообщалось ранее, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

23 декабря Рябошапка подписал заказ о том, что Офис генерального прокурора начнет работу 2 января 2020 года.

Напомним, бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-вице-президент США Джо Байден не нарушал украинского законодательства, но его действия имеют признаки конфликта интересов.

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ГПУ, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора, Зарплаты прокуроров.
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