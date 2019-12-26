Качка лишен должности представителя Украины в арбитражных группах по спорам с ЕС

Новости Украины:Владимир Зеленский освободил замминистра экономики Тараса Качку от представительства Украины в арбитражных группах по спорам с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Тараса Качку от исполнения обязанностей представителя Украины в составе арбитражных групп в рамках процедуры рассмотрения споров, определенной статьями 306 и 307 Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

Соответствующий указ №954/2019 от 26 октября опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Качка освобожден от представительства Украины в арбитражных группах в связи с назначением на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торгового представителя Украины.

В указе отмечается, что указ издан с целью соблюдения требований ст.323 Соглашения об ассоциации, согласно которой все арбитры, назначенные в арбитражной группы, должны быть независимыми, не должны получать инструкций от любой организации или правительства и не должны быть связанными с правительством любой из сторон.

Как известно, Качка был назначен в состав арбитражных групп указом пятого президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2017 года, как заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение". Замминистром экономики - торговым представителем Украины Качка был назначен на заседании Кабмина 6 сентября 2019 года.