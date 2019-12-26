В ГПУ пообещали довести до конца расследование дела МН17

Новости Украины:Прокуроры Генпрокуратуры Украины продолжат работу над делом МН17 в составе международной и национальной следственных групп.

Входящие в состав международной и национальной следственных групп по расследованию авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний прокуроры Генеральной прокуратуры Украины продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генпрокурора, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"В международную следственную группу в этом расследовании от Генпрокуратуры входит 7 прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора. Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отмечают, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляют сотрудники нового Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который укомплектован сотрудниками, имеющими опыт в расследовании военных преступлений, преступлений против человечности и терактов.

"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

Институт Генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора

Как сообщалось, малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

С 20 ноября прокуратура в Украине законодательно лишена функции следствия.