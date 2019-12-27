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Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо

Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
05:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости Украины:"Диджитализация" опередила "Зе" и стала словом года в Украине.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" (Мислово) избрал слово "диджитализация" словом 2019 года.

Об этом сообщает портал myslovo.com

Этот термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросло на 1,535% по сравнению с прошлым годом.

Неологизм происходит от английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий, тогда как "цифровая трансформация" является проявлением глобальной цифровой революции.

"Государство в смартфоне" – также важное выражение уходящего года.

Словарь Merriam-Webster назвал словом 2019 года местоимение

Другие претенденты на первенство у словаря отражали политические события: Зе (сокращение фамилии нового президента Владимира Зеленского), монобольшинство, турборежим, разведение, красные линии, пленные.

Мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинском публичной дискуссии, отмечает "Мислово".

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Словарь "Мислово" создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают обычные пользователи. Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость.

Слова года за прошлые годы: 2013-й – Евромайдан, 2014-й – "киборги", 2015-й – блокада, 2016-й – коррупция, 2017-й – безвиз, 2018-й год – томос.

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Украина, Слово года, Мыслово, Диджитализация.
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