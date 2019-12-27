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Суд не имел права рассматривать апелляцию по делу экс-"беркутовцев"

Суд не имел права рассматривать апелляцию по делу экс-"беркутовцев"
20:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам прокурора суд не имел законных оснований открывать апелляционное производство экс-"беркутовцев" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов заявил, что Апелляционный суд Киева не имел законных оснований открывать апелляционные производства по жалобам обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

Об этом прокурор сообщил во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меры пресечения экс-"беркутовцам".

"Нам известно, что была подана апелляционная жалоба от тех людей, которые находятся под стражей, - а именно Янишевский, Зинченко, Аброськин. Сегодня вы слышали, что на вступительной части председательствующая судья сообщила, что поступили апелляционные жалобы от Маринченко и Тамтуры. У нас возникает: каким образом производства отрывались, поскольку, в соответствии с требованиями УПК, он (Апелляционный суд Киева - ред) не имел права их открывать", - заявил Симонов.

Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб на меры пресечения 5 экс-беркутовцам

По его словам, мера пресечения в виде домашнего ареста не обжалуется.

"Они законных оснований обжаловать это решение не имеют, поскольку, по решению Конституционного суда, в апелляционном порядке можно обжаловать только продление сроков содержания под стражей. Мы считаем, что законных оснований открывать производства в апелляционной инстанции по апелляционным жалобам Маринченко и Тамтуры суд не имел", - добавил Симонов.

Кроме того, прокурор отметил, что обвиняемый обязательно должен присутствовать на судебном заседании по рассмотрению его апелляционной жалобы, однако Маринченко не явился сегодня в суд.

"Сторона защиты апеллирует тем, что вынесено судебное решение относительно меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако мы знаем, что соответствующим образом Маринченко было направлено уведомление апелляционного суда, а в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства, обвиняемый должен выполнять указания суда", - подчеркнул прокурор.

По его словам, в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса, лицо, подавшее апелляционную жалобу, обязательно должно участвовать в судебном заседании.

"Без этого лица рассматривать апелляционную жалобу суд не имеет права", - добавил Симонов.

Адвокаты экс-беркутовцев просят изменить меру пресечения их клиентам

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

СМИ: Украина готовит к обмену экс-беркутовцев

23 декабря "Громадське" со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-"беркутовцев" были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс- "беркутовцев".

Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-"беркутовцам". Жалобы Янишевского, Зинченко и Аброськина суд получил 26 декабря, жалобы Тамтуры и Маринченко - сегодня.

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Беркут, Суд, Обмен, Экс-беркутовцы.
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