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Российский канал собирается показать сериал от "95 Квартала"

Российский канал собирается показать сериал от "95 Квартала"
09:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Инстаграм

Новости Украины:Российский СТС в январе 2020 года покажет украинский телесериал "Папик".

Российский телеканал "СТС" заявил, что с 20 января покажет украинский сериал студии "Квартал-95" "Папик", сообщает "Комерсант".

Сообщается, что для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет. Канал СТС приобрел права на показ "Папика" у дистрибутора – шведской Eccho Rights.

Это не первая попытка российских телеканалов транслировать украинские телесериалы. В частности, в декабре 2019 года сериала "Слуга народа" от этой же студии на российском ТНТ ограничился тремя сериями.

Из первой серии вырезали шутку про российского президента Владимира Путина. После этого сериал сразу убрали из эфира. Сериал идет на онлайн-платформе Premier, а канал заявил, что все так и задумывалось.

Напомним, в декабре российский телеканал "ТНТ" начал транслировать сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.  

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Россия, РФ, СТС, Папик, Сериал Папик.
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