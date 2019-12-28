Ритуалы, направленные на привлечение материальных благ в новогоднюю ночь - 2020

Новости Украины:Предлагаем 5 самых действенных ритуалов, которые помогут привлечь благополучие и процветание в 2020 году.

Новогодняя ночь — время волшебства и чудес, когда сбываются самые сокровенные мечты. Провести праздник можно не только весело, но и полезно.

В самую главную ночь года вся страна загадывает заветные желания, которые практически всегда исполняются! Под бой курантов и звон бокалов можно легко привлечь в жизнь все, что требуется, если поверить в чудо и позволить ему свершиться. Эксперты собрали для вас 5 самых действенных ритуалов, привлекающих успех и деньги, которые обязательно круто развернут вашу жизнь в новом году.

Ритуал на успех в новогоднюю ночь

Утром 31 декабря составьте список всего, от чего хотите избавиться в новом году. Выпишите все, что мешает вам, по вашему мнению, достичь успеха — например, лень, нерешительность, плохой характер, неудачи, прошлые ошибки, психология бедности. В новогоднюю ночь подожгите список, и пока он горит, прошепчите: "Неудачи в прошлом оставляю, новую судьбу начинаю. Успех призываю, больше трудностей не знаю". Пепел развейте по ветру.

Ритуал привлечения денег под бой курантов

Самый лучший и легкий ритуал поможет привязать к себе денежную удачу в кратчайшие сроки. Не встречайте Новый год с пустым кошельком и карманами — это дурная примета. Чтобы деньги не переводились, обязательно положите в кошелек, карман, сумку или обувь купюру. А когда бокалы начнут наполнять шампанским, произнесите: "Деньги при мне, удача со мной".

Ритуал на деньги в ночь с 31 декабря на 1 января

Возьмите 3 купюры разного номинала, сверните их трубочкой, перевяжите красной нитью и разложите под елочкой рядом со стволом. Раскладывая деньги, заговорите их на прибыль: "В новый год чудеса случаются, мечты исполняются. Под елкой деньги разложу, богатство привлеку. Когда часы полночь пробьют, деньги рекой в дом потекут". Как только наступит 2020 год, одну купюру положите в бумажник, другую — в копилку, третью повесьте на видное место. В течение следующего года они будут привлекать к вам благополучие и прибыль.

Ритуал на успех с шаманским

Нашепчите над первым бокалом игристого свои пожелания на новый год и выпейте. Этот старинный обряд желательно выполнить под бой курантов. Сам ритуал напоминает тост, который произносят за столом, только с большей силой. Заряженное на успех и исполнение желаний шампанское исполнит вашу мечту, только выпить его нужно залпом и обязательно до дна.

Ритуал богатства на подарки

Дарить подарки — старинный добрый обычай, который можно превратить в ритуал на привлечения богатства и благополучия всей семьи. Для этого достаточно положить в каждый подарок по купюре (любого номинала), а когда будете дарить, произнесите: "Деньгами делюсь, успеха в новом году добьюсь".

Деньги обязательно вернутся к вам, если вы искренне пожелаете себе и своим близким счастья, успехов и материального благополучия.

Искренне желаем, чтобы все проблемы, неприятности и невзгоды ушли вместе с 2019 годом, а все ваши мечты обязательно исполнились в Новом 2020 году. Поверьте, что Вселенная отзовется на ваши просьбы, и не позволяйте житейским трудностям мешать вам быть счастливыми. Чтобы удача сама пошла к вам в руки, возьмите на вооружение новогодние приметы.