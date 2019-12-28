Чумак об обмене пленными: Нужно научиться "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов"

Новости Украины:Чумак считает, что в условиях необъявленной войны не может быть "абсолютной чистоты" в принятии политико-правовых решений.

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак, комментируя формирование списков для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, заявил, что в условиях необъявленной войны не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях.

"Не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов". Это не мои слова. Это сказала Голда Меир", - написал Чумак на странице в Фейсбуке в субботу.

Позже, отвечая на слова пользователей Фейсбука о том, что подобные решения являются позором и неуважением к семьям погибших на Майдане, Чумак добавил, что "переживет позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой".

Как сообщалось, сегодня в Киевском апелляционном суде проходит рассмотрение жалобы защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле протестующих участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года о продлении им срока содержания под стражей.

Прокурор Сергей Куцый на заседании суда подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен, передает интернет-издание "Hromadske".

Так, прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, поскольку они находятся в списках на обмен.

Отмечается, что на заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

23 декабря интернет-издание "Hromadske" сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская сторона планирует передать в рамках обмена удерживаемых в ОРДЛО лиц бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года.