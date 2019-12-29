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Представитель президента в КС: И раньше Украина обменивала преступников-негодяев на наших героев

Представитель президента в КС: И раньше Украина обменивала преступников-негодяев на наших героев
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Представитель президента в КСУ прокомментировал критику в адрес властей по поводу передаче РФ пятерых экс-беркутовцев.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" могли выйти на свободу по "закону Савченко", если бы Украина отказалась их обменять в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц с контролируемыми Россией боевиками.

Об этом Вениславский сообщил на своей странице в Facebook.

"В эти минуты Украина передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев. Многочисленные "эксперты" и оппозиционные политики поддают эти действия украинской власти сокрушительной критике, забывая при этом, что и раньше Украина обменивала на наших героев таких же преступников-негодяев. Но сегодня те, кто одобрял эти обмены, вдруг установили "красные линии", выход украинской власти за которые они стали считать изменой! Наверное, стоит напомнить, что в обмен на Надежду Савченко Украина отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих", - отметил Вениславский.

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При этом он напомнил, что расследованию расстрелов на Майдане в феврале 204 года и террористических актов в Харькове скоро уже 6 лет.

"Что или кто мешал установлению справедливости?", - задал риторический вопрос Вениславский.

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"А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной сотни или харьковских террористов, фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы. А если бы Украина отказалась выдать России экс-"беркутовцев" и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по "закону Савченко", а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?", - добавил представитель президента.

"Общеизвестна история, когда в октябре 2011 года израильского военного, капрала Гилада Шалита обменяли на более чем 1000 палестинских заключенных. Во всем мире и в Украине, в частности, это называли образцом того, как государство должно стремиться освобождения её героев. Что изменилось в отношении сторонников предыдущей украинской власти к долгу государства? Обменивая преступников-негодяев на украинских героев, Украина демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем будет бороться за каждого украинца" - подытожил Вениславский.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области проводится обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

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Беркут, Обмен пленными, Федор Вениславский.
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