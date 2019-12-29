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"Состоял в сговоре против беспредела ЛНР": украинский пленный рассказал о пребывании в ОРДЛО

"Состоял в сговоре против беспредела ЛНР": украинский пленный рассказал о пребывании в ОРДЛО
17:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Освобожденный из плена ОРДЛО Александр Данильченко рассказал о том, как попал в плен к боевикам.

Освобождённый сегодня в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО Александр Данильченко рассказал журналистам о своём пребывании в заключении на территории окупированного Луганска.

"Состоял в сговоре против беспредела ЛНР. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать. Не против солдат, а против их вышек, так сказать, корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск. Так получилось, что попались", — рассказал он о причинах, по которым попал в плен. По его словам, это произошло в феврале 2017 года.

Он также рассказал об условиях заключения на временно окупированной территории.

На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было

"Били, пытали, но недолго. Когда поняли, что вся информация выведана, у нас её не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму...", — сказал бывший пленник.

Данильченко добавил, что рад вернуться на подконтрольную правительству территорию.

"Только что звонил матери, обрадовал, мать в слезах, контролирует давление", — добавил он.

Стоит напомнить, что 29 декабря был запланирован "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Напомним, в рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который на их стороне воевал на Донбассе.

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Донбасс, Обмен пленными, ОРДЛО, ЛДНР, Александр Данильченко.
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