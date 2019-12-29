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"Долгожданный гуманитарный жест": Германия отреагировала на обмен пленными

"Долгожданный гуманитарный жест": Германия отреагировала на обмен пленными
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Германии считают, что настойчивая дипломатия приносит плоды.

В Берлине приветствовали обмен 29 декабря удерживаемыми лицами, в чем увидели результат успешной дипломатической работы.

Так прокомментировал событие глава МИД ФРГ Хайко Маас в Twitter.

"Тот факт, что удалось провести обмен пленными на востоке Украины еще до конца года, свидетельствует о том, что настойчивая дипломатия приносит свои плоды", - отметил Маас.

Он добавил, что Германия и Франция будут делать все для того, чтобы продвинуть дальше реализацию Минских договоренностей, и шестая зима войны стала последней военной для местных жителей.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон совместно приветствовали освобождение и обмен задержанных.

Об этом говорится в сообщении на сайте федерального правительства Германии.

"Накануне празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен - это долгожданный гуманитарный жест, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами", - говорится в сообщении.

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Канцлер и президент Франции поблагодарили участников Трехсторонней контактной группы за усилия, которые привели к этому обмену. И отметили, что для обмена всех удерживаемых понадобится дальнейшая работа.

Меркель и Макрон в этом контексте подчеркнули важность предоставления международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста, неограниченного и безусловного доступа ко всем задержанным и продолжения поиска пропавших без вести.

Готовясь к следующему саммиту, который будет касаться, в том числе, политических условий и условий безопасности для местных выборов, Германия и Франция будут продолжать усилия в нормандском формате в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.

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29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области между Украиной и ОРДЛО состоялся обмен удерживаемыми лицами. На подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников. Четверо человек, которые находятся в ОРДЛО, отказались от обмена.

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Германия, Обмен пленными, Хайко Маас, ОРДЛО.
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