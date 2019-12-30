Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО

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В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области проходит масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.

29 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину. Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов.

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев.

В числе освобожденных украинцев журналист Станислав Асеев (известный также как Васин).

Телеграф вел онлайн-трансляцию процесса обмена. О том, как это происходило можно прочитать здесь.