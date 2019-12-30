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Понедельник, 30.12.2019
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
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Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО

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Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
07:12 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Обмен удерживаемыми лицами. Выборы в ОТГ. Подписание документов в рамках газового протокола. Дебют Джервонты Дэвиса и другие.

  • 1

    В воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области проходит масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря.

    29 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину. Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов.

    В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев.

    В числе освобожденных украинцев журналист Станислав Асеев (известный также как Васин).

    Телеграф вел онлайн-трансляцию процесса обмена. О том, как это происходило можно прочитать здесь. 

  • 2

    В Вене начался процесс подписания документов Украиной и РФ в рамках газового протокола.

     

    В Вене в воскресенье началось подписание документов в рамках минского газового протокола между Украиной и РФ, свидетельствует фотография министра юстиции Дениса Малюськи, уполномоченного подписать мировое соглашение с Газпромом по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ).

  • 3

    В воскресенье, 29 декабря, прошли первые местные выборы в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях Украины.

     

    В воскресенье, 29 декабря, в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

    В ЦИК говорят, что все избирательные участки в ОТГ открылись вовремя.

    По состоянию на 15.00 явка избирателей в шести ОТГ составляла от 19,31% до 35%.

  • 4

    Американец Джервонта Дэвис дебютировал в легком весе с победы.

    В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа.

  • 5

    Лучший бомбардир чемпионата Хорватии и форвард "Осиека" Мирко Марич попал в сферу интересов "Динамо".

    Сегодня стало известно, что "Осиек" допускает возможность трансфера нападающего Мирко Марича

  • 6

    Эрлинг Холланд продолжит карьеру в Бундеслиге.

    Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2024 года.

  • 7

    Челси под конец матча дожало Арсенал.

    В рамках 20-го тура АПЛ Арсенал принимал Челси. Матч завершился со счетом 1:2.

  • 8

    Vogue подвел модные итоги уходящего года

    Фэшн-критики британского модного глянца проанализировали светские выходы самых популярных звезд в течение года. Среди знаменитостей есть представительница королевской семьи Меган Маркл.

  • 9

    Виктор Павлик заявил, что готовится к свадьбе с 25-летней Екатериной Репяховой.

    Украинский певец Виктор Павлик решился в четвертый раз пойти к алтарю. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяховая, которая моложе его почти на 30 лет.

  • 10

    Элина Иващенко одержала победу в 10 сезоне вокального шоу "Х-Фактор".

    Главный кубок "Х-фактора" завоевала 17-летняя Элина Иващенко. Участница еженедельно поражала зрителей и судей своим невероятным голосом, на сцене шоу она выполняла самые разнообразные хиты: от Тины Кароль до Demi Lovato.

  • 11

    Исследователи из Стэнфордского университета представили новый план, согласно которому все страны мира могут перейти на зеленую энергию к 2050 году.

    Ученые подсчитали, что все 143 страны могут перейти на экологически чистые источники энергии к 2050 году. По плану исследователей из Стэнфордского университета, это поможет сократить мировой спрос на вредные виды производства более чем наполовину в течение 30 лет. Они будут использовать уже существующие технологии, что поможет предотвратить "наиболее катастрофические последствия изменения климата".

  • 12

    Актер Зак Эфрон заразился смертельной инфекционной болезнью во время съемок в джунглях Новой Гвинеи.

    Знаменитый американский актер в начале декабря объявил о съемках собственного приключенческого сериала с красноречивым названием "Убийство Зака Эфрона". Звезда вместе с личным гидом изучал джунгли в Папуа-Новая Гвинея, демонстрируя, как можно выжить в сложных условиях.

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Газовые переговоры, Обмен пленными, ОРДЛО, ОТГ, Станислав Асеев.
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