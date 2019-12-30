30 декабря - приметы и обряды в Данилов день

Новости Украины:В православной церкви 30 декабря почитается память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария.

30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. Подростком, вместе с соплеменниками, в числе которых были Ананий, Азарий и Мисаил, он попал в вавилонский плен. В Вавилоне получил халдейское образование, после чего его призвали служить при дворе. Даниил обладал даром трактовать сны, за счёт чего и прославился.

Однажды вавилонскому царю Навуходоносору приснился странный сон, поразивший его до глубины души. По пробуждению, он не смог вспомнить всего, что увидел. Утром он созвал вавилонских мудрецов, но никто из них не смог определить, что же приснилось царю. Тогда на помощь призвали Даниила, который не только открыл содержание сновидения, но и растолковал его. После этого случая юношу возвели в сан начальника Вавилона.

Вскоре Навуходоносор решил воздвигнуть своё изображение в виде огромной статуи, которой люди будут воздавать почести. Ананий, Азарий и Мисаил отказались участвовать в строительстве. За это их поместили в пылающую печь. Пламя в печи поднялось на 49 локтей, обжигая стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили по нему и восхваляли Бога. Потом явился Ангел Господень и охладил пламя. Юноши остались целыми и невредимыми. Царь, увидев это, велел выпустить их из печи и сам обратился к Единому Богу.

При правлении персидского царя Дария по наветам врагов Даниила бросили в ров с голодными львами, но не тронули пророка дикие звери.

Святой Даниил почитается христианами, иудеями и мусульманами. Еврейская традиция не относит его к пророкам, потому что тот не разговаривал напрямую с Богом. В Библии сказано, что Даниил разговаривал с «ангелами Господними», но не с Господом.

Даниил высоко почитается христианской церковью, потому что он предсказал приход в мир Мессии и появление его в Иерусалимском храме.

Приметы дня

По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.

Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.

Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.

Человек, рожденный 30 декабря, по знаку зодиака Козерог. Эти люди обладают отличными организаторскими способностями. Они не терпят путаницу, беспорядок и суету. Им нравится, когда всё идет по четко составленному плану. В качестве талисмана им стоит носить яшму или бирюзу.