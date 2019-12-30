Скачать
Понедельник, 30.12.2019
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
Снег решил не задерживаться: погода в ближайшие дни
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 31 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 декабря

30 декабря - приметы и обряды в Данилов день

30 декабря - приметы и обряды в Данилов день
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В православной церкви 30 декабря почитается память святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария.

30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода. Подростком, вместе с соплеменниками, в числе которых были Ананий, Азарий и Мисаил, он попал в вавилонский плен. В Вавилоне получил халдейское образование, после чего его призвали служить при дворе. Даниил обладал даром трактовать сны, за счёт чего и прославился.

Однажды вавилонскому царю Навуходоносору приснился странный сон, поразивший его до глубины души. По пробуждению, он не смог вспомнить всего, что увидел. Утром он созвал вавилонских мудрецов, но никто из них не смог определить, что же приснилось царю. Тогда на помощь призвали Даниила, который не только открыл содержание сновидения, но и растолковал его. После этого случая юношу возвели в сан начальника Вавилона.

Вскоре Навуходоносор решил воздвигнуть своё изображение в виде огромной статуи, которой люди будут воздавать почести. Ананий, Азарий и Мисаил отказались участвовать в строительстве. За это их поместили в пылающую печь. Пламя в печи поднялось на 49 локтей, обжигая стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили по нему и восхваляли Бога. Потом явился Ангел Господень и охладил пламя. Юноши остались целыми и невредимыми. Царь, увидев это, велел выпустить их из печи и сам обратился к Единому Богу.

При правлении персидского царя Дария по наветам врагов Даниила бросили в ров с голодными львами, но не тронули пророка дикие звери.

Святой Даниил почитается христианами, иудеями и мусульманами. Еврейская традиция не относит его к пророкам, потому что тот не разговаривал напрямую с Богом. В Библии сказано, что Даниил разговаривал с «ангелами Господними», но не с Господом.

Даниил высоко почитается христианской церковью, потому что он предсказал приход в мир Мессии и появление его в Иерусалимском храме.

Приметы дня

По погоде 30 декабря пытались определить, каким будет май.

Знаменательные события в истории: 30 декабря 2019 года

Иней в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю.

Метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел.

Человек, рожденный 30 декабря, по знаку зодиака Козерог. Эти люди обладают отличными организаторскими способностями. Они не терпят путаницу, беспорядок и суету. Им нравится, когда всё идет по четко составленному плану. В качестве талисмана им стоит носить яшму или бирюзу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, 30 декабря, Праздника в декабре, Даниил Зимоуказчик, Данилов день, Приметы 30 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
02 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
03 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
04 Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене
05 Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги
Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь