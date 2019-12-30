Новый год 2020: чего нельзя делать в праздник

Новости Украины:Эксперты расскажут вам о том, чего стоит избегать во время празднования.

Новый год — время волшебства, чудес и радости. Но в праздничную ночь нельзя забывать о простых правилах, нарушив которые можно навлечь на себя неприятности.

В новогоднюю ночь нет места грусти, тоске и унынию. Это светлый праздник, который люди отмечают в хорошем настроении, веселясь и гуляя до утра. Но даже в это сказочное и удивительное время нельзя терять бдительность и забывать о простых вещах, которые в первую ночь наступившего года делать запрещено, иначе появится риск накликать беду.

1. Быть в одиночестве. Для многих Новый год — это повод встретиться с родными, собраться вместе за большим столом, побыть в атмосфере уюта, спокойствия и радости. Для кого-то такая встреча Нового года является традицией, а кто-то не придерживается этого правила и считает, что провести праздничную ночь в одиночестве — вполне нормально.

Важно помнить, что, как бы хорошо и комфортно вы ни ощущали себя наедине с собой, встречать Новый год в абсолютном уединении не стоит. Собирать вокруг себя целую толпу необязательно, но компанию хотя бы из одного человека все же лучше найти. В противном случае есть большая вероятность, что на протяжении всего 2020 года тот, кто в ночь празднования был один, так и останется одиноким. Если встретить праздник не с кем, можно выбраться на прогулку к центральной ёлке, где всегда собирается целая толпа народа и царит праздничное настроение.

2. Ссориться. В новогоднюю ночь постарайтесь обойтись без конфликтов и перепалок. Ссоры в этот праздник лишь принесут проблемы и отнимут удачу в предстоящем году. Даже если сильно хочется с кем-нибудь поконфликтовать, оставьте это на потом, а в новогоднюю ночь постарайтесь веселиться и забыть все обиды и недомолвки.

3. Отказываться от праздничного стола. Никто не требует накрывать богатый стол и пировать, но не стоит совсем отказываться от праздничных блюд и угощений. Если нет времени или желания готовить, можно заказать доставку на дом, но не проводить Новый год без хотя бы одного любимого блюда или десерта.

4. Увлекаться украшениями и нарядами. Новый год — повод надеть свой любимый костюм или новое красивое платье. Чтобы выглядеть достойно и по-праздничному, предлагаем узнать, в чем лучше встречать новый 2020 год. Но не переборщите с нарядом, иначе есть риск провести весь следующий год без удачи и счастья.

Выбирать слишком экстравагантную одежду, а также надевать на себя множество разноплановых украшений не рекомендуется. Новый год, конечно, не следует встречать в повседневной одежде, но и выглядеть наряднее праздничной ёлки тоже не стоит: в конце концов, это она — главное украшение праздника. Просто придайте себе немного шарма и обаяния с помощью изящных и неброских аксессуаров, а также стильных вещей, которые подчеркнут вашу привлекательность.

Чтобы отметить новогоднюю ночь правильно и вступить в новый 2020 год без проблем, достаточно помнить эти простые правила, которые помогут обойти стороной неудачи. Помимо этих правил, не забывайте и о том, что лучший способ провести весь предстоящий год в счастье и радости — встретить его в хорошем настроении. Пусть в новогоднюю ночь все плохое исчезнет, оставив место лишь радости, улыбкам и волшебству. Не забудьте загадать желание, когда часы пробьют двенадцать, и верьте, что оно обязательно сбудется.