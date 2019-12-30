Скачать
Понедельник, 30.12.2019
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
Снег решил не задерживаться: погода в ближайшие дни
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 31 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 декабря

Новый год 2020: чего нельзя делать в праздник

Новый год 2020: чего нельзя делать в праздник
09:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эксперты расскажут вам о том, чего стоит избегать во время празднования.

Новый год — время волшебства, чудес и радости. Но в праздничную ночь нельзя забывать о простых правилах, нарушив которые можно навлечь на себя неприятности.

В новогоднюю ночь нет места грусти, тоске и унынию. Это светлый праздник, который люди отмечают в хорошем настроении, веселясь и гуляя до утра. Но даже в это сказочное и удивительное время нельзя терять бдительность и забывать о простых вещах, которые в первую ночь наступившего года делать запрещено, иначе появится риск накликать беду. 

1. Быть в одиночестве. Для многих Новый год — это повод встретиться с родными, собраться вместе за большим столом, побыть в атмосфере уюта, спокойствия и радости. Для кого-то такая встреча Нового года является традицией, а кто-то не придерживается этого правила и считает, что провести праздничную ночь в одиночестве — вполне нормально.

Важно помнить, что, как бы хорошо и комфортно вы ни ощущали себя наедине с собой, встречать Новый год в абсолютном уединении не стоит. Собирать вокруг себя целую толпу необязательно, но компанию хотя бы из одного человека все же лучше найти. В противном случае есть большая вероятность, что на протяжении всего 2020 года тот, кто в ночь празднования был один, так и останется одиноким. Если встретить праздник не с кем, можно выбраться на прогулку к центральной ёлке, где всегда собирается целая толпа народа и царит праздничное настроение.

2. Ссориться. В новогоднюю ночь постарайтесь обойтись без конфликтов и перепалок. Ссоры в этот праздник лишь принесут проблемы и отнимут удачу в предстоящем году. Даже если сильно хочется с кем-нибудь поконфликтовать, оставьте это на потом, а в новогоднюю ночь постарайтесь веселиться и забыть все обиды и недомолвки.

3. Отказываться от праздничного стола. Никто не требует накрывать богатый стол и пировать, но не стоит совсем отказываться от праздничных блюд и угощений. Если нет времени или желания готовить, можно заказать доставку на дом, но не проводить Новый год без хотя бы одного любимого блюда или десерта.

Високосный год 2020: чего нельзя делать, приметы и обряды
Високосный год 2020: чего нельзя делать, приметы и обрядыЧитать полностью

4. Увлекаться украшениями и нарядами. Новый год — повод надеть свой любимый костюм или новое красивое платье. Чтобы выглядеть достойно и по-праздничному, предлагаем узнать, в чем лучше встречать новый 2020 год. Но не переборщите с нарядом, иначе есть риск провести весь следующий год без удачи и счастья.

Выбирать слишком экстравагантную одежду, а также надевать на себя множество разноплановых украшений не рекомендуется. Новый год, конечно, не следует встречать в повседневной одежде, но и выглядеть наряднее праздничной ёлки тоже не стоит: в конце концов, это она — главное украшение праздника. Просто придайте себе немного шарма и обаяния с помощью изящных и неброских аксессуаров, а также стильных вещей, которые подчеркнут вашу привлекательность.

Чтобы отметить новогоднюю ночь правильно и вступить в новый 2020 год без проблем, достаточно помнить эти простые правила, которые помогут обойти стороной неудачи. Помимо этих правил, не забывайте и о том, что лучший способ провести весь предстоящий год в счастье и радости — встретить его в хорошем настроении. Пусть в новогоднюю ночь все плохое исчезнет, оставив место лишь радости, улыбкам и волшебству. Не забудьте загадать желание, когда часы пробьют двенадцать, и верьте, что оно обязательно сбудется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Новый год, 31 декабря, Новый 2020 го, 2020 го, Что нельзя делать 31 декабря, Что нельзя делать в новый год, Что категорически нельзя делать 31 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
02 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
03 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
04 Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене
05 Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги
Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь