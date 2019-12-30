ВКУ приветствует обмен удерживаемыми, но обеспокоен "будущими последствиями"

Новости Украины:Всемирный конгресс украинцев прокомментировал вчерашний обмен удерживаемыми лицами.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствует возвращение 76 удерживаемых к их семьям после обмена, но обеспокоен относительно цены обмена и его последствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ВКУ.

"Хотя ВКУ приветствует возвращение 76 украинских политических и военных заключенных к их семьям, мировое украинское сообщество разделяет глубокую обеспокоенность украинского гражданского общества о настоящей цене такого обмена и будущих последствиях", - указано в заявлении.

Отмечается, что эти беспокойства касаются обмена Украиной подозреваемых, обвиняемых в пытках и убийствах мирных протестующих во время Революции достоинства Украины в 2014 году.

Указано, что требование России дополнительно демонстрирует ее непосредственную причастность к преступлениям, совершенным против мирных демонстрантов в 2014 года в Украине, которые они продолжают отрицать.

Также сообщается, что ВКУ раз призывает международное сообщество объявить Россию государством-агрессором и поддерживать давление и санкции, чтобы предотвратить дальнейший захват заложников и обеспечить эффективное выполнение резолюций саммита "нормандского формата".

"Всемирный конгресс украинцев и мировая украинская общественность стояли бок о бок с народом Украины в 2014 году во время Революции достоинства и продолжают поддерживать Украину и ее народ в храброй защите своих домов и семей от российской военной агрессии. Мы должны напомнить миру, что храбрые украинцы и украинки ежедневно продолжают гибнуть и получать ранения от сил, контролируемых Россией. Мы призываем международное сообщество поддержать Украину перед лицом российской гибридной агрессии, во всех ее видах и формах. Выполнение резолюций "нормандской встречи" необходимо для достижения мира в Украине, но оно должно происходить справедливым путем и не любой ценой", - заявил президент ВКУ Павел Грод.