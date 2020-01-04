Бородянский: Показа мод в костеле Святого Николая не будет

Новости Украины:Минкультуры сообщил об отмене показа мод в здании костела Святого Николая.

Министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил об отмене показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой в здании костела Святого Николая в Киеве, ссылаясь на отрицательную позицию настоятеля храма.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля", – написал министр на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Он подчеркнул, что настоятель устно предоставил отрицательный ответ.

По информации интернет-издания "Обозреватель" Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой.

"В распоряжении Obozrevatel оказались письма министерства к настоятелю религиозной организации "Религиозная Община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в Киеве" отца Андрея Рака, а также генеральному директору ГП "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" Стахурской Татьяне Николаевне о проведении мероприятия в соответствующей локации", – сказано в сообщении на сайте издания накануне в пятницу.

Скан-копии писем опубликованы "Обозревателем" на своем сайте.

Также было отмечено, что сама дизайнер Сереброва направила письмо министру культуры Бородянскому с просьбой оказать содействие проведению показа в помещении Национального дома в период с 15 по 29 февраля 2020 года.

Со своей стороны чиновники выбор локации объясняют тем, что в последнее время мировые бренды сотрудничают в коллаборации с религиозной эстетикой, что дает более широкое распространение. Как пример были приведены мировые модные показы, которые проводятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, церкви Сен-Мерри в Париже, церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке.

"Презентация коллекции украинского дизайнера на территории Национального дома органной и камерной музыки в Киеве станет символом нового осмысления связи между традиционным и современным, духовным и телесным, вечным и временным, и, несомненно, привлечет внимание молодежи к этой культурной и архитектурной памятке Украины", – поясняется в письме.