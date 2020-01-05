Главные события недели: ликвидация иранского генерала, рост минималки, день рождения Бандеры

1 Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене. Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. НАК "Нафтогаз Украины" запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа. Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с "Газпромом".

2 Зеленский поздравил жителей Украины с началом 2020 года Президент Украины записал праздничное видеообращение с новогодними праздниками.

3 Президенты Украины и РФ пообщались Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц, в том числе и тех, которые содержатся во временно оккупированном Крыму.

4 В Украине выросла "минималка" Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2%.

7 В Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП Государственный бюджет 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиардов гривен.

9 Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко В уголовном производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко, другие подозреваемые - Яна Дугарь и Андрей Антоненко - от проведения следственного эксперимента отказались, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

10 Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации. С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.

11 Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей. Украинцы в текущем году увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.

14 Сборная открытий Лиги чемпионов 2019 Официальный сайт УЕФА представил сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Условий для отбора в команду было два: возраст - 24 года или младше и дебют в Лиге чемпионов в 2019 году либо существенный прорыв.

15 Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия Первая "ракетка" Украины харьковчанка Элина Свитолина заняла 9-е место в списке самых титулованных теннисисток 2010-2019 годов.

16 Капитан "Черкасских мавп" дал Телеграфу эксклюзивное интервью Капитан "Черкасских Мавп" Александр Кольченко в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорту" рассказал о кумирах, амбициях, и поздравил болельщиков с Новым годом.

18 Хирн считает, что Усику еще рано думать о Джошуа Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и Энтони Джошуа.

20 Вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем.

21 Ризеспор арендовал футболиста у Динамо. Как сообщают турецкие источники, представитель местной Суперлиги Ризеспор арендовал до конца сезона полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.

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23 Меган Маркл и принц Гарри хотят запустить собственную коллекцию одежды. Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые отпраздновали Рождество без членов королевской семьи в Канаде, зарегистрировали свой товарный знак под брендом Королевского фонда герцога и герцогини Сассекских – Royal Sussex.

24 Нацгвардейцы записали кавер на рождественскую песню Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик".

25 Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020" Украинская певица, которая совершила настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, планирует попробовать свои силы в Национальном отборе Евровидения-2020.

26 Google запускает функцию сохранения фильмов Компания Google добавила новую функцию в поисковом сервисе, благодаря которой пользователи смогут сохранять фильмы в собственной коллекции, чтобы пересмотреть их позже.

27 Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом Первая леди Украины публично обратилась к подписчикам блога и поздравила их с праздником.

28 Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото) Меган Маркл и принц Гарри в этом году нарушили обычаи королевского семейства, которое традиционно встречает Рождество вместе в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме. Супруги отправились в Канаду, прихватив с собой 7-месячного сына Арчи и мать Меган Дорию Редлан.

29 Компания Disney по итогам 2019 года побила все мировые рекорды по кассовым сборам. По итогам прошедшего 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру $11,1 млрд и установила новый рекорд.