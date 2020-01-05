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Воскресенье, 05.01.2020
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Главные события недели: ликвидация иранского генерала, рост минималки, день рождения Бандеры

Главные события недели: ликвидация иранского генерала, рост минималки, день рождения Бандеры
21:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Газовые переговоры в Вене. Новый год. Рост минималки. 111 годовщина со дня рождения Бандеры. Ликвидация Касема Сулеймани и другие.

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Иран, Владимир Путин, Новый год, Степан Бандера, Минимальная зарплата, Владимир Зеленский, Касем Сулеймани, Кристина Квин, Юлия Кузьменко.
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