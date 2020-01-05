Главные события недели: ликвидация иранского генерала, рост минималки, день рождения Бандеры

Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене.
Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
НАК "Нафтогаз Украины" запустил Газовый информационный центр, где ежедневно будут обновлять информацию о состоянии транзита российского газа.
Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с "Газпромом".
Зеленский поздравил жителей Украины с началом 2020 года
Президент Украины записал праздничное видеообращение с новогодними праздниками.
Президенты Украины и РФ пообщались
Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц, в том числе и тех, которые содержатся во временно оккупированном Крыму.
В Украине выросла "минималка"
Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2%.
111 годовщина со дня рождения Бандеры
В столице Украины прошло факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Степана Бандеры.
Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин
Временно поверенной по делам США в Украине стала Кристина Квин.
В Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП
Государственный бюджет 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиардов гривен.
Авиаудар по Багдаду: иранского генерала ликвидировали по указанию Трампа
Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
Бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани. Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда «Эль-Кудс» генерала Касема Сулеймани "актом международного терроризма со стороны США". В Иране также успели назначить преемника генерала Сулеймани.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поздравил всех причастных к ликвидации иранского командующего элитных сил. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил ситуацию с ликвидацией американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" с главами МИД ФРГ и Великобритании и заверил, что Вашингтон готов к деэскалации.
В МИД Украины обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко
В уголовном производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко, другие подозреваемые - Яна Дугарь и Андрей Антоненко - от проведения следственного эксперимента отказались, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации.
С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.
Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей.
Украинцы в текущем году увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.
Иран готовит удары по военным объектам США в ответ на ликвидацию Сулеймани.
Военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хуссеин Деган заявил в воскресенье, что Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Сулеймани.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.
МИД Ирана пообещал определиться с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, отметив необходимость снижения напряженности в регионе и сохранения ядерного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГИЛ.
Зеленский с семьей полетел в Оман.
Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.
Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана.
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019
Официальный сайт УЕФА представил сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Условий для отбора в команду было два: возраст - 24 года или младше и дебют в Лиге чемпионов в 2019 году либо существенный прорыв.
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Первая "ракетка" Украины харьковчанка Элина Свитолина заняла 9-е место в списке самых титулованных теннисисток 2010-2019 годов.
Капитан "Черкасских мавп" дал Телеграфу эксклюзивное интервью
Капитан "Черкасских Мавп" Александр Кольченко в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорту" рассказал о кумирах, амбициях, и поздравил болельщиков с Новым годом.
Зинченко встретил Новый год в Манчестере
Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами.
Хирн считает, что Усику еще рано думать о Джошуа
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и Энтони Джошуа.
Ибрагимович озвучил свою главную цель в Милане (Видео)
Милан официально представил Златана Ибрагимовича. Футболист будет играть в команде под 21-м номером.
Вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию
Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем.
Ризеспор арендовал футболиста у Динамо.
Как сообщают турецкие источники, представитель местной Суперлиги Ризеспор арендовал до конца сезона полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.
Меган Маркл и принц Гарри хотят запустить собственную коллекцию одежды.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые отпраздновали Рождество без членов королевской семьи в Канаде, зарегистрировали свой товарный знак под брендом Королевского фонда герцога и герцогини Сассекских – Royal Sussex.
Нацгвардейцы записали кавер на рождественскую песню
Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик".
Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"
Украинская певица, которая совершила настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, планирует попробовать свои силы в Национальном отборе Евровидения-2020.
Google запускает функцию сохранения фильмов
Компания Google добавила новую функцию в поисковом сервисе, благодаря которой пользователи смогут сохранять фильмы в собственной коллекции, чтобы пересмотреть их позже.
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом
Первая леди Украины публично обратилась к подписчикам блога и поздравила их с праздником.
Меган Маркл сфотографировала простых прохожих, а они ее не узнали (Фото)
Меган Маркл и принц Гарри в этом году нарушили обычаи королевского семейства, которое традиционно встречает Рождество вместе в резиденции Елизаветы II в Сандрингеме. Супруги отправились в Канаду, прихватив с собой 7-месячного сына Арчи и мать Меган Дорию Редлан.
Компания Disney по итогам 2019 года побила все мировые рекорды по кассовым сборам.
По итогам прошедшего 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру $11,1 млрд и установила новый рекорд.
Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии
Голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим мужем и гитаристом Китом Урбаном присоединились к знаменитостям, которые пожертвовали средства на ликвидацию масштабного пожара на континенте.