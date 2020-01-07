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В Михайловском Златоверхом соборе прошла Рождественская литургия (Видео)

В Михайловском Златоверхом соборе прошла Рождественская литургия (Видео)
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Михайловском соборе завершилась Рождественская литургия, которую проводил митрополит Епифаний.

В Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре началась Божественная литургия. Об этом в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Возглавляю торжественную Божественную литургию по случаю праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - написал Епифаний.

Трансляция литургии происходит на телеканале Культура UA.

На Фанаре впервые прошла Божественная литургия на украинском языке

Год назад, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом.

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Все по теме:

Михайловский собор, Рождество, Литургия, 7 января, Епифаний, ПЦУ.
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