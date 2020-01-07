В Михайловском Златоверхом соборе прошла Рождественская литургия (Видео)

Новости Украины:В Михайловском соборе завершилась Рождественская литургия, которую проводил митрополит Епифаний.

В Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре началась Божественная литургия. Об этом в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Возглавляю торжественную Божественную литургию по случаю праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - написал Епифаний.

Трансляция литургии происходит на телеканале Культура UA.

Год назад, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом.