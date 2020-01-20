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Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы

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Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
20:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Китайский Новый год 2020 - это главный восточный праздник, посвященный встрече нового года, который в последнее время пользуется большой любовью и популярностью не только на Востоке, но и у европейцев.

Китайский Новый год Чунь Цзе считается важнейшим праздником Китая и стран Восточной Азии. Несмотря на то, что весь мир уже живет в 2020 году, для азиатских стран год Белой Металлической Крысы еще не наступил. Официально Китайский Новый год наступит в субботу, 25 января.

Празднование Китайского Нового года отмечается по специальному лунному календарю. Первый день праздника приходится на второе Новолуние (фаза Луны) после зимнего солнцестояния. Поэтому Новый 2020 год в Китае начнется 25 января, а завершится 30 января. Каждый год выпадают на разные дни для празднования: от 12 января и до 19 февраля.

Год Крысы - характеристика и качества

Китайский гороскоп говорит, что сочетание года Крысы и стихии Металла принесет успех целеустремленным и амбициозным людям. Если вы стремитесь разбогатеть и занять высокое положение в обществе, год Крысы поможет вам добиться желаемого результата, если вы готовы всецело посвятить себя достижению цели.

Если вы родились в год Крысы, наверняка вы обладаете многими присущими этому знаку качествами.

Положительные качества:

  • проницательность,

  • интуиция,

  • умение приспосабливаться к любым условиям,

  • романтизм,

  • красноречие,

  • обаяние,

  • ум.

Отрицательные качества:

  • хитрость,

  • циничность,

  • злопамятность,

  • необязательность,

  • обидчивость,

  • упрямство,

  • безжалостностость. 

 Традиции праздника

У китайцев праздник Нового года называется "встреча после разлуки". Дело в том, что на востоке соблюдается важная новогодняя традиция, когда на все члены семьи собираются все вместе за праздничным столом. Считается, что на Китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых принято почитать. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и другие угощения.

Уже со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами. Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия и маскарады. Завершается Китайский новый год традиционным Фестивалем китайских фонарей. Это красивейшее зрелище, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

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Китай, Праздник, Дата, Китайский новый год, 25 января, Год Белой Металлической Крысы, Китайский Новый год 2020.
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