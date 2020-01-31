Гончарук об интернатах: Мы тратим деньги максимально неэффективно

Новости Украины:Гончарук говорит, что интернатная система неэффективна и должна быть изменена.

В интернатах по Украине все еще живут и учатся 100 тысяч украинских детей, но интернатная система неэффективна и должна быть реформирована.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в дом семейного типа в Житомирской области.

По его словам, на содержание интернатов государство ежегодно выделяет около 12 млрд грн, на ребенка в среднем получается около 10 тыс. грн в месяц.

"Сейчас из денег, которые государство выделяет на содержание детей в интернатах, непосредственно на ребенка тратится только 15%, остальные 85% - это зарплата персонала и коммунальные расходы интернатов. Мы тратим деньги максимально неэффективно, и наше правительство эту ситуацию изменит", - сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, детские дома семейного типа - это пример того, как должна быть реформирована интернатная система. "Сегодня в Украине существует всего 1153 таких домов. Задача местной власти на 2020 год - реализовать правительственную стратегию в этой сфере, и сделать так, чтобы первые 10% детей покинули интернаты и нашли семьи", - говорится в сообщении.