Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза

6 Купля-продажа Объем продажи населением наличной валюты в январе 2020 года превысил объем покупки на $102,4 млн.

14 Почетная работа для Кэти Перри Популярная певица Кэти Перри стала приглашенной гостьей гала-ужина благотворительного фонда принца Чарльза.