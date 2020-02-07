Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза

Земельная реформа
Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа", чтобы уговорить народных депутатов голосовать за земельную реформу.
Правоохранители усилили меры безопасность в столице в связи с проведением акции протеста под стенами украинского парламента.
Внедрения в Украине земельной реформы, в частности, открытие рынка земли в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам, заявили в ЕС.
Верховная Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" после окончания перерыва на вечернем заседании в четверг.
Спокойного обсуждения не получилось. В Раде подрались нардеп Сергей Власенко из "Батькивщины" и представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук. Председатель фракции Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме.
Во время блокирования президиума ВР, Юлия Тимошенко сломала миркрофон Дмитрия Разумкова.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, чтобы выманить председателя фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко из президиума, объявил о консультациях лидеров фракций у председателя парламента Дмитрия Разумкова.
Нардепы не сумели рассмотреть все поправки к реформе в четверг, поэтому перенесли продолжение заседания на пятницу.
Е-страна
Президент Владимир Зеленский в четверг принял участие в презентации государственного мобильного приложения "Дія".
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупредил пользователей приложения "ДІЯ" о большом трафике в реестре МВД и посоветовал подождать до завтра.
Безвиз с ЕС
Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции опубликовал короткий ролик, в котором наглядно показано, как с 2021 года изменятся правила безвизового режима с Евросоюзом и что нужно, чтобы без проблем туда ездить.
Задолженность по субсидиям
На начало 2020 года задолженность по выплатам льгот и субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях Украины.
SIM-карты по паспортам
Министра Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что на сегодняшний день не время вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспортам.
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Объем продажи населением наличной валюты в январе 2020 года превысил объем покупки на $102,4 млн.
Борьба с коронавирусом
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