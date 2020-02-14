Скачать
Пятница, 14.02.2020
Зеленский начал визит в Германию
Зеленский начал визит в Германию
Расследование "Схем": в НОТУ отреагировали на намерения Офиса президента
Расследование "Схем": в НОТУ отреагировали на намерения ОПУ
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование

Расследование "Схем": в НОТУ отреагировали на намерения Офиса президента

Расследование "Схем": в НОТУ отреагировали на намерения Офиса президента
21:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:UA:Первый ответил Зеленскому по возможному судебному иску против журналистов "Схем".

Национальный телеканал UA:Первый отреагировал на заявление Офиса президента судиться против журналистов "Схем" из-за "распространения дезинформации".

Соответствующее заявление появилось на сайте Суспільне мовлення.

На телеканале, в частности, поблагодарили ОП за рекомендации пересмотреть работу журналистов и подчеркнули, что государство не может вмешиваться в деятельность медиа.

"Программа "Схемы: коррупция в деталях" производится коллективом журналистов "Радио Свобода" и транслируется в эфире общественного телеканала UA:Первый на договорных условиях. Поэтому подготовленный нашими коллегами с "Радио Свобода" материал является результатом их независимой, профессиональной и творческой деятельности и их видением изложения соответствующей информации", – говорится в заявлении.

Также на телеканале отметили, что "никогда не имели оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов".

"Учитывая сказанное выше Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента подать в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется такой, что не соответствует действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе", – добавили в НОТУ.

Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия

Также Общественный вещатель посоветовал Офису президента обратиться в соответствующую Комиссию и независимый медийный совет с просьбой рассмотреть информацию, опубликованную "Схемами".

Как сообщалось ранее, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ отметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Поездка Зеленского в Оман: "Евросолидарность" выдвинула ультиматум

13 февраля было обнародовано расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором утверждалось, что чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из Омана в Киев, якобы ранее прилетел в Оман из Москвы. На этом самолете, по данным журналистов, которые ссылались на "информацию из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов", в Оман прибыл секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оман, Владимир Зеленский, НОТУ, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
03 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
04 Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия
Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия
Реверс &quot;Дружбы&quot;: Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты
Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь