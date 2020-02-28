Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса

Турция поможет построить жилье для крымских татар
Турецкие специалисты в ближайшие дни приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства 500 квартир для крымских переселенцев в рамках договоренности президентов Украины и Турции.
В Украине количество тест-систем на выявление коронавируса хватит только для 3 000 человек.
В Украине есть тест-системы для проверки на коронавирус, которые позволят охватить около 3 тыс. человек.
Украинский Укравтодор запустил новую интерактивную карту
Укравтодор запустил интерактивную карту, через которую можно будет в режиме реального времени оставлять жалобы на состояние дорог.
ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией
Вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова предоставить помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Любая страна сделает "роковую ошибку", если будет ожидать, что новый опасный коронавирус ее обойдет. А богатые страны, которые думают, что они в большей безопасности, должны ждать неприятные сюрпризы.
"Настоящая катастрофа": Глава ОБСЕ высказался о ситуации на Донбассе
Албанское председательство в ОБСЕ в 2020 году не будет выдвигать новых инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе, а сфокусируется на содействии имплементации существующих договоренностей и улучшении жизни гражданских лиц на местах.
Пятый президент Украины заявил, что сам придет на допрос в ГБР, без применения силового привода
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР без применения силового привода.
В Евросоюзе заверили, что не признают оккупацию Крыма
В Европейском Союзе заверили, что остаются преданными политике непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.
В Украине треть граждан поддерживают образование на русском языке для русскоязычных
Более 30% украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоязычных граждан Украины правом получать школьное образование на русском языке по всей территории Украины.
За прошедший год расходы в январе на комуналку выросли почти у половины украинцев
В 46% украинцев расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 году выросли по сравнению с январем 2019 года, в 39% - не изменились или уменьшились.
Украинец Кигитов завоевал "золото" на ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета
В турнире пистолетчиков среди юниоров победили украинец Глеб Кигитов и немка Ванесса Зигер.
Украинцы завоевали 2 награды чемпионата Европы в стрельбе по движущейся мишени в миксте
В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров среди смешанных команд вслед за россиянамисеребряным призером стал украинский микст Галина Авраменко - Игорь Кизима, а Виктория Рыбовалова и Даниил Даниленко вместе с представителями Финляндии завоевали бронзовые награды.
ЧЕ-2020 по биатлону: Украина завоевала "бронзу" в одиночной смешанной эстафете
Украинцы до последнего вели борьбу за "серебро", но все-таки уступили немцам.
В Лиссабоне завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2019/20 Бенфика - Шахтер
27 февраля, Бенфика в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы принимала Шахтер. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 3:3 (4:5 по сумме двух матчей). Таким образом, дончане пробились в следующий раунд еврокубка.
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
Сборная Украины по биатлону оказалась лучшей в миксте.
Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала
Судебная тяжба набирает обороты и на днях обнародовали смс-сообщения Джонни Деппа, в которых он призвал жестоко убить Хёрд.
"Тартак" не завершает карьеру: группа продолжит выступать с новым вокалистом
После ухода из коллектива Сашка Положинского коллектив таки даст запланированный концерт в Киеве с новым солистом.
Болен или нет: заражен ли Джеки Чан коронавирусом
Знаменитый актер Джеки Чан уже около недели находится в центре слухов – ему приписывали заражение коронавирусом и госпитализацию в больницу.
Эминем запустил в сети новый челлендж
Легендарный американский рэпер в соцсетях запустил #GodzillaChallenge. Все желающие смогут принять участие и побороться с Эминемом в скорости чтения рэпа.