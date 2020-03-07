Государство в смартфоне: В Украине более 1,7 миллиона человек установили "Дію"

Приложение "Дия" ("государство в смартфоне") загрузили более 1,7 миллиона украинцев, более половины из тех, кто оформил соответствующие запросы, получили водительские удостоверения онлайн.
Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Так, в настоящее время "Дия" установили 1 756 160 украинцев:
"Вместе с командой МВД работаем над улучшением данных в реестрах, чтобы у каждого из вас была возможность пользоваться сервисом. Вы знаете, что мы ввели онлайн-верификацию. Цель предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права", - написал Федоров.
Он отметил, что на сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Дия") по результатам онлайн-услуги по верификации водительского удостоверения у сервисных центров МВД составляет 35%, и этот показатель стремятся увеличить.
"Надеемся, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза", - написал Федоров.