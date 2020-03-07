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Государство в смартфоне: В Украине более 1,7 миллиона человек установили "Дію"

Государство в смартфоне: В Украине более 1,7 миллиона человек установили "Дію"
16:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине приложение Дія загрузили уже более 1,7 миллионов человек и более половины уже получили электронные права.

Приложение "Дия" ("государство в смартфоне") загрузили более 1,7 миллиона украинцев, более половины из тех, кто оформил соответствующие запросы, получили водительские удостоверения онлайн.

Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Так, в настоящее время "Дия" установили 1 756 160 украинцев:

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  • запросов на получение прав - 1 428 812;
  • выданных прав - 757 815 (53%);
  • запросов на получение техпаспорта - 1 428 792;
  • выданных техпаспортов - 624 105 (44%).

"Вместе с командой МВД работаем над улучшением данных в реестрах, чтобы у каждого из вас была возможность пользоваться сервисом. Вы знаете, что мы ввели онлайн-верификацию. Цель предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права", - написал Федоров.

Он отметил, что на сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Дия") по результатам онлайн-услуги по верификации водительского удостоверения у сервисных центров МВД составляет 35%, и этот показатель стремятся увеличить. 

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"Надеемся, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза", - написал Федоров.

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Украина, Смартфон, Общество, Приложение, ДИЯ.
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