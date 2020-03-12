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Время карантина: В Кабмине рассказали, как будут работать поезда и аэропорты

Время карантина: В Кабмине рассказали, как будут работать поезда и аэропорты
11:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Кабмине заявили, что не устанавливали ограничений по работе общественного и железнодорожного транспорта а городах.

Министерство инфраструктуры не устанавливало ограничений по работе общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных территорий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажирские поезда отправляются в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения. Осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Проводится уборка и дезинфекция вокзальных помещений, в пассажирских вагонах в пути следования, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее 1 раза в час.

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В министерстве отметили, что "Укрзализныця" укомплектована средствами индивидуальной защиты, а на вокзалах подготовлены специальные помещения в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

"Аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опросы перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Министерство рекомендовало эксплуатантам воздушных судов, осуществляющих международные перевозки из/в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, увеличить частоту дезинфекций воздушных судов в каждом аэропорту на маршруте.

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Авиакомпании оптимизируют полетную программу в сообщении между Украиной и странами, в которых массово распространяются случаи коронавирусной инфекции.

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, в отношении которых есть предупреждение или ограничение путешествий в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Контакты авиакомпаний и общая информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке размещена на сайте Госавиаслужбы", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что "Укрпошта" работает в обычном режиме. Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией для коронавируса. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску в местах значительного скопления людей. Компания продолжит принимать и отправлять посылки как по Украине, так и за границу.

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Украина, Карантин, Поезда, Аэропорты, Заражение, Коронавирус.
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