В театре Леси Украинки перенесли все спектакли из-за коронавируса

Новости Украины:В театре им. Леси Украинки до апреля отменили спектакли.

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки объявил о переносе своих спектаклей.

Об этом сообщается на официальном сайте театра.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины “О предотвращении распространения на территории Украины коронавирус Covid-19", показы спектаклей Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки на основной сцене перенесены. С обновленной афишей можно ознакомиться на сайте театра”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, спектакли на малых сценах будут идти в соответствии с текущей афишей.

Все купленные билеты остаются действительными.