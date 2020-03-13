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В театре Леси Украинки перенесли все спектакли из-за коронавируса

В театре Леси Украинки перенесли все спектакли из-за коронавируса
01:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В театре им. Леси Украинки до апреля отменили спектакли.

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки объявил о переносе своих спектаклей.

Об этом сообщается на официальном сайте театра.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины “О предотвращении распространения на территории Украины коронавирус Covid-19", показы спектаклей Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки на основной сцене перенесены. С обновленной афишей можно ознакомиться на сайте театра”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, спектакли на малых сценах будут идти в соответствии с текущей афишей.

Все купленные билеты остаются действительными.

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театр, Кабмин, Карантин, Коронавирус.
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