Украинцы "застряли" на границе с Польшей

Новости Украины:На польской границе "застряли" украинские граждане.

Украинские граждане в воскресенье застряли на польской границе из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика-Шегини.

Об этом сообщает МИД Украины в Тwitter.

"Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика-Шегини, многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что украинские консулы размещают этих граждан в автомобилях неравнодушных соотечественников в очереди на пересечение.

"Сотни украинцев уже смогли таким образом вернуться в Украину", - добавили в ведомстве.

Напоминаем, украинцы, которые будут возвращаться домой после 16 марта, когда Украина закрывает свое международное авиа- и железнодорожное сообщение в связи с коронавирусом, смогут въехать из Польши в Украину автомобильным транспортом через автомобильные пункты пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Корчева-Краковец", "Рава-Русская-Гребенне".

В посольстве отметили, что граждане Украины, у которых нет необходимости в выезде в Украину, не обязаны покидать территорию Польши и могут и далее находиться на территории РП.

В то же время посольством Украины в Польше совместно с МИД РП и главным комендантом пограничной службы Польши прорабатывается вопрос относительно лояльного отношения польских пограничников к категории граждан Украины, у которых в период с 15 по 25 марта 2020 года истекает срок действия виз или безвизового режима.

Гражданам Украины, которые продолжают находиться в РП, советуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, зарегистрироваться на веб-ресурсе «ДРУГ» на официальном сайте МИД Украины www.mfa.gov.ua (в разделе "Советы путешественникам") и внимательно следить за информацией, которая размещается на странице посольства и консульских учреждениях Украины в Facebook.

Как отмечается, дипломатической и консульскими учреждениями Украины в Польше прорабатываются все возможные способы относительно возвращения граждан Украины на родину, оказавшихся в экстренных ситуациях.

По разным данным, в Польше может находиться от миллиона до полутора миллионов украинцев.

По состоянию на 15 марта, в Польше подтверждены 111 случаев заражения коронавируса, три человека умерли.

В Польше с 12 марта действует состояние эпидемиологической угрозы, закрыты детские сады, школы, вузы, культурные учреждения, кафе и рестораны. Кроме того, ограничена деятельность торговых центров, где работают только аптеки, магазины с продуктами и средствами личной гигиены.