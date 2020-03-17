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Вторник, 17.03.2020

Что делать, если чувствуете симптомы вирусной инфекции: полезное видео

В Украине появился еще один социальный видеоролик в рамках информационной кампании против распространения острых вирусных инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса. Ролик, который называется "Что делать, если чувствуете симптомы вирусной инфекции", подготовило МКМС. Он призван рассказать украинцам о мерах и действиях, которые могут снизить риск заболевания, а также о необходимости обращения к врачу в случае появления симптомов заболевания.
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Видео, Инфекция, ОРВИ, Коронавирус, МКМС.
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