Благовещение 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Новости Украины:Какие церковные традиции нужно вспомнить на Благовещение и от чего категорически стоит отказаться в этот день.

Благовещение Богородицы — один из главных православных праздников, который ежегодно празднуют 7 апреля.

Православное торжество Благовещения Богородицы посвящено событию, стоящему на границе эпох Ветхого и Нового заветов. Благовещение относится к числу двунадесятых, то есть самых великих после Воскресения Христова праздников, и ежегодно отмечается 7 апреля. В этот день к Деве Марии снизошел Архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что вскоре у нее появится сын, которому суждено спасти души христиан.

Что можно делать во время Благовещения

По традиции ежегодно 7 апреля в церквях проходят праздничные службы, посвященные великому событию. На сегодняшний день в условиях карантина церковнослужители советуют верующим воздержаться от походов в церковь; можно отложить дела и помолиться дома. Запрета на работу нет, но не забывайте, что во время праздника молитвы имеют особую ценность. Путем молитв и размышлений можно очистить душу от скверных дум и негатива.

В день праздника в строгом Пасхальном посту предусмотрены послабления, и православные верующие могут позволить себе поджарить или запечь рыбу, а также выпить немного вина.

Несмотря на предубеждения, во время праздника можно заниматься домашними делами и рукоделием, при условии, что вы уделите должное время молитвам и близким людям. 7 апреля очень важно посмотреть праздничную службу (во время карантина она будет транслироваться по телевизору, а тем, кто опоздал к началу, можно будет посмотреть запись на официальном сайте храма) и прославить молитвами Пресвятую Богородицу.

Священнослужители также рекомендуют обязательно вознести благодарственные молитвы Господу и попросить у него благословения и преуспевания в делах. Молитвенные слова помогут справиться с трудностями и невзгодами, вернут бодрость духа и веру в светлое будущее, что особенно важно сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом.

Что запрещено церковью на Благовещение Богородицы

Вторник, 7 апреля — великий день, который требует смирения, покоя, молитв, молчаливых раздумий и благих дел. Постарайтесь не омрачать этот день грустью, тоской, злобой и спорами. Не следует ругаться, браниться, обвинять, напротив, в такой день необходимо проявить как можно больше теплоты и любви к ближним, особенно к пожилым родственникам и детям.

Церковнослужители призывают отказаться от второстепенных дел, которые идут в ущерб молитвам и духовным размышлениям. Праздное времяпровождение в великий праздник — недопустимо. Конечно, никто не заставляет отказываться от привычного распорядка дня, но следует помнить о том, что в этот светлый праздник каждый верующий радуется благой вести.

Уборку дома и иные работы, направленные на создание уюта, желательно провести заранее. Если вы что-то не успеете, отложите мирское и уделите время духовному: дела подождут. Отказаться стоит и от увеселительных мероприятий, просмотра телепередач, развлекательных новостей и злоупотребления алкоголем.

В народных традициях на Благовещение совершались различные обряды и ритуалы, целью которых было привлечение любви, процветания и удачи. Многие гадали на будущее или судьбу, чтобы узнать, к чему готовиться в ближайшее время. Но священники не одобряют подобное времяпровождение, более того, любое колдовство приравнивается к греху. Лучше вознести молитвы и с Божией помощью привлечь в свою жизнь все необходимое.

Когда приходит великий православный праздник, задача верующих — позаботиться о том, чтобы все церковные традиции и заветы Божие были исполнены. Это необходимо для мирной и счастливой жизни, а также для поддержки и благословения свыше.