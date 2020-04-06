Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Усиленный карантин: с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения
Усиленный карантин: с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения
За сутки 68 новых случаев: МОЗ обнародовал свежую статистику заболеваемости COVID-19
МОЗ обнародовал свежую статистику заболеваемости COVID-19
"Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко
"Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко
Канун Благовещения: приметы и обряды 6 апреля
Канун Благовещения: приметы и обряды 6 апреля

Благовещение 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Смотрите фото (3)
Благовещение 2020: что можно и нельзя делать в этот день
08:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Какие церковные традиции нужно вспомнить на Благовещение и от чего категорически стоит отказаться в этот день.

Благовещение Богородицы — один из главных православных праздников, который ежегодно празднуют 7 апреля.

Православное торжество Благовещения Богородицы посвящено событию, стоящему на границе эпох Ветхого и Нового заветов. Благовещение относится к числу двунадесятых, то есть самых великих после Воскресения Христова праздников, и ежегодно отмечается 7 апреля. В этот день к Деве Марии снизошел Архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что вскоре у нее появится сын, которому суждено спасти души христиан.

Что можно делать во время Благовещения

По традиции ежегодно 7 апреля в церквях проходят праздничные службы, посвященные великому событию. На сегодняшний день в условиях карантина церковнослужители советуют верующим воздержаться от походов в церковь; можно отложить дела и помолиться дома. Запрета на работу нет, но не забывайте, что во время праздника молитвы имеют особую ценность. Путем молитв и размышлений можно очистить душу от скверных дум и негатива.

В день праздника в строгом Пасхальном посту предусмотрены послабления, и православные верующие могут позволить себе поджарить или запечь рыбу, а также выпить немного вина.

Несмотря на предубеждения, во время праздника можно заниматься домашними делами и рукоделием, при условии, что вы уделите должное время молитвам и близким людям. 7 апреля очень важно посмотреть праздничную службу (во время карантина она будет транслироваться по телевизору, а тем, кто опоздал к началу, можно будет посмотреть запись на официальном сайте храма) и прославить молитвами Пресвятую Богородицу.

Священнослужители также рекомендуют обязательно вознести благодарственные молитвы Господу и попросить у него благословения и преуспевания в делах. Молитвенные слова помогут справиться с трудностями и невзгодами, вернут бодрость духа и веру в светлое будущее, что особенно важно сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом.

Что запрещено церковью на Благовещение Богородицы

Вторник, 7 апреля — великий день, который требует смирения, покоя, молитв, молчаливых раздумий и благих дел. Постарайтесь не омрачать этот день грустью, тоской, злобой и спорами. Не следует ругаться, браниться, обвинять, напротив, в такой день необходимо проявить как можно больше теплоты и любви к ближним, особенно к пожилым родственникам и детям.

Церковнослужители призывают отказаться от второстепенных дел, которые идут в ущерб молитвам и духовным размышлениям. Праздное времяпровождение в великий праздник — недопустимо. Конечно, никто не заставляет отказываться от привычного распорядка дня, но следует помнить о том, что в этот светлый праздник каждый верующий радуется благой вести.

Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?Читать полностью

Уборку дома и иные работы, направленные на создание уюта, желательно провести заранее. Если вы что-то не успеете, отложите мирское и уделите время духовному: дела подождут. Отказаться стоит и от увеселительных мероприятий, просмотра телепередач, развлекательных новостей и злоупотребления алкоголем.

В народных традициях на Благовещение совершались различные обряды и ритуалы, целью которых было привлечение любви, процветания и удачи. Многие гадали на будущее или судьбу, чтобы узнать, к чему готовиться в ближайшее время. Но священники не одобряют подобное времяпровождение, более того, любое колдовство приравнивается к греху. Лучше вознести молитвы и с Божией помощью привлечь в свою жизнь все необходимое.

Когда приходит великий православный праздник, задача верующих — позаботиться о том, чтобы все церковные традиции и заветы Божие были исполнены. Это необходимо для мирной и счастливой жизни, а также для поддержки и благословения свыше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздники, Благовещение, 7 апреля, Церковные праздники, Когда Благовещение, Благовещение 2020, Что нельзя делать 7 апреля, Какой праздник 7 апреля, Что нужно сделать 7 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
03 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: какое место по заболеваемости в мире занимает Украина
COVID-19: какое место по заболеваемости в мире занимает Украина
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
Антициклон в Киеве: над столицей держится сильный смог
Антициклон в Киеве: над столицей держится сильный смог
Благовещение 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Благовещение 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь