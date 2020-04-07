Под Будапештом в аварию попал "эвакуационный" автобус с украинцами, есть раненые

Новости Украины:Под Будапештом в аварию попал автобус, эвакуирующий украинцев на Родину, 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии.

Восемь человек пострадали и были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии на 75 км международной трассы М3 с участием автобуса, перевозившего эвакуируемых на Родину граждан Украины, сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

"У г.Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находилось 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - написал Шинкарюк на своей странице в Facebook во вторник утром.

По его данным, на 75 километре автомагистрали М3 возле г. Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

Напомним, в феврале Вследствие ДТП с пятью автомобилями вблизи венгерского города Кал погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали.

Напомним, вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.