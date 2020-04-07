Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

ДТП в Венгрии: из Украины отправили автобус - забрать пострадавших

ДТП в Венгрии: из Украины отправили автобус - забрать пострадавших
14:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За эвакуировавшимися украинцами, которые попали в ДТП в Венгрии, выехал спецтранспорт.

Специальный транспорт выехал за гражданами Украины, которые пострадали вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии на 75 км международной трассы М3, сообщается на странице Закарпатской областной государственной администрации.

"С целью эвакуации наших граждан из больницы г.Хатван в Венгрии выехал спецтранспорт, который доставит людей к точке пересечения государственной границы Украины. Все граждане прошли внеочередной медицинский осмотр в местной больнице, им оказана медицинская помощь", - сказал заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

Ранее Шинкарюк сообщил, что восемь человек пострадали и были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии у г.Будапешт на 75 км международной трассы М3 с участием автобуса, перевозившего эвакуируемых на Родину граждан Украины. По его словам, состояние двух граждан было определено как тяжелое, остальных шести – как удовлетворительное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авария, МИД, Украинцы, Автобус, ДТП в Венгрии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
Сколько медиков в Украине заразились коронавирусом
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь