ДТП в Венгрии: из Украины отправили автобус - забрать пострадавших

Новости Украины:За эвакуировавшимися украинцами, которые попали в ДТП в Венгрии, выехал спецтранспорт.

Специальный транспорт выехал за гражданами Украины, которые пострадали вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии на 75 км международной трассы М3, сообщается на странице Закарпатской областной государственной администрации.

"С целью эвакуации наших граждан из больницы г.Хатван в Венгрии выехал спецтранспорт, который доставит людей к точке пересечения государственной границы Украины. Все граждане прошли внеочередной медицинский осмотр в местной больнице, им оказана медицинская помощь", - сказал заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

Ранее Шинкарюк сообщил, что восемь человек пострадали и были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Венгрии у г.Будапешт на 75 км международной трассы М3 с участием автобуса, перевозившего эвакуируемых на Родину граждан Украины. По его словам, состояние двух граждан было определено как тяжелое, остальных шести – как удовлетворительное.